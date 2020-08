Неординарна парочка: Леся Нікітюк в незвичайній компанії "з'явилася" на обкладинці глянцю

Леся Нікітюк колесить по Україні в пошуку мальовничих маловідомих місць і знайомить шанувальників з прихованими красою рідної країни. Компанія у ведучої просто чудова – її знімальна команда і творча група підтримували Леди Ле в її бажанні продовжувати зйомки авторського тревел-шоу "Le Маршрутки", яке отримало другий сезон. Глядачам сподобалася не тільки Леся, яку вони давно охрестили народною улюбленицею, але і гуморний та колоритний водій зіркової маршрутки Богдан Богданович. Він став частим гостем на сторінці теледіви, а тепер вона вирішила зробити цілу підбірку образів з колегою.

Так, неординарна парочка "прикрасила" обкладинку журналу Vogue (Леся застосувала популярний в соцмережах шаблон для фотоколажів). Вона показала різні луки для зйомок і позувала в різноманітних локаціях, а також для порівняння опублікувала повсякденні образи Богдана Богдановича.

"Обери свій Look of the day. 1,2,3,4?" - запропонувала Леся, показавши колаж з своїх фото і знімків водія.

Леся Нікітюк попросила прихильників вибрати найвдаліший лук (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На першому знімку Леся в облягаючому аутфіті заслужила на вельми оригінальне порівняння. "Лесичка, подивилася на тебе і згадала фільм Термінатор. Ну вилита Сара Коннор", – написала одна з прихильниць ведучої. Та з гумором відреагувала на коментар: "Слава Богу, що не Термінатор".

Шанувальники Лесі вкотре оцінили її почуття гумору і припустили, що з ведучою та її водія вийшла б незвичайна парочка.

Ваш водій просто супер. Він просто позитив. Весь характер нашого народу. Здається знаєш його все життя

Хто це? І чому він на всіх фотках? Я його починаю любити так само сильно, як і Лесю

Крутишки

Нарешті, супер - обкладинка!

Леся, Ви найкраща.Якби не банально звучало, та Ві справжня, дуууже красива і мила

Це, звичайно, шикарно

Леся, може це доля. З Вас прям неординарна пара

Коли ви одружитеся

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк в купальнику показала ефектне фото в човні в компанії водія і друга Богдана Богдановича.