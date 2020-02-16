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Неонова красуня: внучка Ротару оголила груди в пікантному сітчастому топі

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Соня Євдокименко анонсувала прем'єру нового синглу

Онука легендарної Софії Ротару, 18-річна Соня Євдокименко, зараз живе і вчитися в Нью-Йорку. Дівчина захопилася блогерством і знімає влоги про своє життя, ділячись знаковими подіями. У кадрі можна побачити її рідних, друзів та коханого – колекціонера Марко Дюменила. Також дівчина вирішила піти по стопах знаменитої бабусі і зайнятися музикою, в цьому їй допомагає рідний брат Анатолій. Так, Софія оригінально анонсувала вихід нового треку, показавши провокативне фото.

Онна опублікувала знімок в неоновомсвете, на якому позує в піджаку, під яким видніється сітчастий топ-"кольчуга", який абсолютно не прикриває оголені груди дівчини. Макіяж виконаний з акцентом на очі – «кошачьий» погляд з акуратними стрілками і контрстными тінями.

"Новий сигл вийде зовсім скоро", - заінтригувала онука Ротру, залишивши підпис англійською мовою.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Підписники звабливої Соні були захоплені її відвертим знімком і зовнішністю.

  • Яка в тебе шикарна фігура
  • Який ефект кльовий
  • Клас
  • Вау, нереальна фотка
  • Дуже круте фото
  • Ви дуже гарна
  • Відверте фото
  • Дуже гарне фото, блузка незвичайна
  • Фото просто супер
  • Вау, чудове фото, ви виглядаєте шикарно

Скріншот коментарів

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Раніше Соня Євдокименко поділилася подробицями життя в США і розповіла про свію родин, далекосяжні плани і захоплення. Так, дівчина всерйоз захопилася боксом і навіть зустрілася в залі з Бредлі Купером.

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