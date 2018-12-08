Незручні моменти зірок: як Притула виграв телефон, а актор з "Дизель Шоу" втратив обручку

Кадр з шоу " Хто зверху

Українські зіркові чоловіки поділилися своїми секретами

Учасники чоловічої команди шоу "Хто зверху?" у складі Сергія Притули, Євгенія Гашенко, Артема Пивоварова та Євгена Триплова розповіли веселі і досі невідомі історії.

Артем Пивоварів розповів, що навчався в медичному коледжі та під час практики приймав пологи.

"Тричі я був присутній, – говорить він. – Першого я взяв хлопчика, потім були дівчинка і ще один хлопчик. До речі, різати пуповину мені не довірили".

Кадр з шоу " Хто зверху

"Дай тобі Боже ще тричі побувати, щоб прийняти своїх, – побажав Артему Притула.

Сам же Сергій розповів про те, як ненависне караоке 11 років тому допомогло йому виграти телефон.

"Я щойно переїхав з Тернополя, і в мене був дуже паскудний телефон, – згадує Сергій Притула. – І одного разу на відкритті якогось ресторану на набережній Дніпра Кузьма Скрябін, який був ведучим, оголосив, що зараз буде караоке, і переможець отримає телефон. А я, щоб ви розуміли, на дух не переношу караоке. Но вийшов, узявши до рук мікрофон і заспівав єдину пісню, яку знав англійською повністю, – "Lady in Red". Завдяки молодицям, яких було багато, я пройшов далі. А у фіналі я заспівав пісню Братів Гадюкіних "Файне місто Тернопіль". "Залитих" людей у залі було більше, ніж тверезих. Тому після "воу воу воу є-є-є" стало зрозуміло, хто виграв".

Кадр з шоу " Хто зверху

"Це були зйомки серіалу, – почав згадувати актор "Дизель Шоу" Євген Гашенко. – За сюжетом, я неодружений, тому перед початком зняв свою обручку. Ми відзняли на одній локації, потім перемістилися на другу і третю. І повернувшись додому, я зрозумів, що ніде не знаходжу кільце. Дружина не вбила... але трохи покалічила (сміється). Минуло півроку. Я купив собі нову машину, а стару віддав дружині. Але перед цим вирішив прибрати в багажнику, і там, серед мотлоху, знайшов свою обручку".

Нагадаємо, раніше Притула розкрив особливості виступу в Кременчуці.

До речі, Притула розповів, яким повинен бути ідеальний президент.

Відео: РБК-Україна