ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Незвичайна жінка": Анна Седокова розчулила зворушливим фотосетом з сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.02.2019 - 17:01
"Незвичайна жінка": Анна Седокова розчулила зворушливим фотосетом з сином
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка запропонувала прихильникам вибрати наймиліше фото з Гектором

Популярна співачка Анна Седокова, яка нещодавно розбурахала мережа пікантним вбранням, спокусливо оголював стегна, показала зворушливе спільне фото з сином Гектором. Відповідний знімок вона опублікувала в Instagram.

Усміхнена Ганна міцно обіймає малюка, який смішно кривляється на камеру. Акцент в макіяжі багатодітної розкішної мами зроблений на очі, а великі сережки та приспущений з плечей топ роблять її схожою на гарячу італійку.

"Зараз за вікном така "гарна" погода, що я вже 6 раз подивилася квитки в різні напрямки , а я можу, адже ми абсолютно вільні та з візами у нас все в порядку!" - похвалилася артистка і запропонувала шанувальникам вибрати, яке з трьох фото їм подобається найбільше.

&quot;Незвичайна жінка&quot;: Анна Седокова розчулила зворушливим фотосетом з сином

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Підписники Анни зізналися, що всі кадри захоплюють їх в однаковій мірі і вибрати якийсь один вкрай складно. Також вони прийшли в захват від зіркової мами і її прекрасного синочка.

&quot;Незвичайна жінка&quot;: Анна Седокова розчулила зворушливим фотосетом з сином

&quot;Незвичайна жінка&quot;: Анна Седокова розчулила зворушливим фотосетом з сином

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Анна, ви прекрасні", "Дивний хлопчик. І ти, Аня, чудова незвичайна жінка", "Всі красиві і душевні фото!", "Анечка, ваша родина мене дуже радує, я дуже люблю стежити за вами, спостерігати, як ростуть ваші діти, і слідкую за вашою творчістю!", "Ви такі гарні, милі, красиві-красиві", - не втомлювалися захоплюватися коментатори.

&quot;Незвичайна жінка&quot;: Анна Седокова розчулила зворушливим фотосетом з сином

&quot;Незвичайна жінка&quot;: Анна Седокова розчулила зворушливим фотосетом з сином

&quot;Незвичайна жінка&quot;: Анна Седокова розчулила зворушливим фотосетом з сином

&quot;Незвичайна жінка&quot;: Анна Седокова розчулила зворушливим фотосетом з сином

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Раніше Анна Сєдокова підігріла інтерес шанувальників відвертим вбранням, під яким вони не помітили наявність білизни.

До речі, Анна Сєдокова не соромиться демонструвати свої апетитні форми на публіці. Так, вона розпалила фанів знімком в пікантному червоній сукні з екстремальним декольте, максимально відкриває погляду її пишний бюст.

Відео: РБК-Україна

"Не знаю нічого болючіше": Сєдокова зробила відверте зізнання "Дуже важливо": Седокова зробила сенсаційну заяву про свою зовнішність
Новини України Ганна Сєдокова
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся