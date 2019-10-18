"Незвично": Віка з НеАнгелів зважилася на експеримент із зовнішністю

Співачка постала перед фанатами з незвичною зачіскою
Вікторія Смеюха з групи НеАнгели регулярно ділиться з шанувальниками моментами свого життя - наприклад, вона просто-таки засипала мережу барвистими фото свого райського відпочинку на Мальдівах. Зараз група відправилася в тур по Україні з новим альбомом, так що у артистки менше часу на соцмережі.
Але вона все одно намагається щось викладати - так, у Черкасах співачка зважилася на невеликий експеримент зі своєю зовнішністю, а результатом поділилася в Instagram. Всі звикли бачити брюнетку з гладким волоссям, однак на цей раз вона з'явилася на фото з пишними кучерями.
Щаслива Віка в білій сорочці і лосинах з мілітарі принтом позує, сидячи на лавці.
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)
"Черкаси, Дякую!!!!!!! Їду від вас з мільйоном кучеряшек і мурашок! Рівне — завити, пряме — вирівняти. А ви любите експериментувати зі своєю зовнішністю?" - прокоментувала співачка.
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Фолловери артистки поспішили поділитися своїми враженнями - більшості сподобалася незвичайна зачіска дівчини, проте деякі зазначили, що рівне волосся пасує їй більше.
Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)
Нагадаємо, Віка з НеАнгелів показала рідкісне фото з найріднішими - співачка засвітила свою сестру Юлію, а також улюблену племінницю Лізу.
Раніше Віка з НеАнгелів підкорила танцювальним тренуванням біля пілона і показала, як розучує нові па з партнером.