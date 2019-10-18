"Незвично": Віка з НеАнгелів зважилася на експеримент із зовнішністю

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка постала перед фанатами з незвичною зачіскою

Вікторія Смеюха з групи НеАнгели регулярно ділиться з шанувальниками моментами свого життя - наприклад, вона просто-таки засипала мережу барвистими фото свого райського відпочинку на Мальдівах. Зараз група відправилася в тур по Україні з новим альбомом, так що у артистки менше часу на соцмережі.

Але вона все одно намагається щось викладати - так, у Черкасах співачка зважилася на невеликий експеримент зі своєю зовнішністю, а результатом поділилася в Instagram. Всі звикли бачити брюнетку з гладким волоссям, однак на цей раз вона з'явилася на фото з пишними кучерями.

Щаслива Віка в білій сорочці і лосинах з мілітарі принтом позує, сидячи на лавці.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Черкаси, Дякую!!!!!!! Їду від вас з мільйоном кучеряшек і мурашок! Рівне — завити, пряме — вирівняти. А ви любите експериментувати зі своєю зовнішністю?" - прокоментувала співачка.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Фолловери артистки поспішили поділитися своїми враженнями - більшості сподобалася незвичайна зачіска дівчини, проте деякі зазначили, що рівне волосся пасує їй більше.

Краса — це страшна сила!

Тобі йде просто все. Краса наша!!

супер, така легка, повітряна

Вилита Кучерява Сью

Ой, як тобі круто

Ви дуже гарна, але кучері не дуже личать) передній образ просто мега

Хоч бери і "Дельтаплан" співай!!! Красуня

Ви дуже красиві, але не тоді, коли кучеряві)))

Клас, не бачила тебе ще в такому образі

Кучеряшки БОМБА тобі дуже йдуть

Крутяшка, не впізнала одразу з кучерями, незвично , але прикольно

Така милашка, супер кучеряшки

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, Віка з НеАнгелів показала рідкісне фото з найріднішими - співачка засвітила свою сестру Юлію, а також улюблену племінницю Лізу.

Раніше Віка з НеАнгелів підкорила танцювальним тренуванням біля пілона і показала, як розучує нові па з партнером.