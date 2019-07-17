"Незвично, але красиво": Надя Дорофєєва зважилася на зміну іміджу (фото)

Надя Дорофєєва - та ще модниця. Шанувальники української співачки, солістки групи "Время и Стекло" знають, наскільки активно Дорофєєва стежить за останніми трендами і намагається по максимуму застосувати їх у своїх образах. Не став винятком і трендовий в цьому році супер яскравий макіяж.

Так, на своїй instagram-сторінці Дорофєєва опублікувала нове фото, на якому грайливо дивиться в камеру. Співачка позує в комбінезоні непомітного коричневого відтінку. Футболка такого ж тілесного кольору. Головну увагу привертає саме макіяж виконавиці.

Так, для чергового виходу Надя підібрала трендовий макіяж з акцентом на очі. Головна його фішка - яскрава смужка кислотно-блакитних тіней. Підкреслимо, що в цьому році сині і блакитні тіні особливо актуальні. Це відсилання до трендів 80-90-х.

В іншому макіяж вийшов максимально природним, щоб не перенасичувати її.

"Настрій - Одеса", - підписала нове фото Надя.

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

До речі, фото було зроблено пару днів тому. Адже на даний момент соліст групи "Время и Стекло" Олексій Завгородній-Позитив знаходиться зі своєю дружиною Анею в Празі. Більш того, з ними також відпочивають Потап і Настя Камеснких. Друзі полетіли в інше місто галасливою компанією на концерт Rammstein!

Раніше по приїзду в Прагу Каменських опублікувала цілу серію фото і відео з нової поїздки.

Повернемося ж до Наді! Шанувальники поспішили засипати свою улюбленицю захопленими коментарями. До речі, багато відзначили, що Надя також трохи змінила колір волосся. Світлі пасма стали темнішими. Але шанувальникам це сподобалося!

"Ти тут схожа на котика"

"Божечки яка охеренная"

"Шикарна"

"Твоя краса як окремий вид мистецтва"

"Промінчик сонечка"

"Незвично"

"Який гарний колір волосся"

"Красуня улюблена"

Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше в тільнику і трусиках Надя Дорофєєва підірвала мережу образом сексуальної морячки. Співачка приміряла незвичайний, але дуже ефектний образ.

Також щаслива Дорофєєва показала спортивний look під час забавного фотосету.