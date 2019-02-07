"Немислиме бажання тепла": Тіна Кароль захопила чуттєвим літнім фото

Співачка зізналася, що з нетерпінням чекає настання весни

Украинская поп-дива Тина Кароль, которая ранее сделала неожиданное личное признание, покорила поклонников нежным черно-белым снимком. Чувственное летнее фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram, а также призналась. что уже едва может дождаться теплой поры.

На снимке Тина в белом сарафане с мелким принтом сидит за столиком в саду, загадочно улыбаясь и задумчиво глядя вдаль. Кадр явно был сделан летом.

"Немыслимое желание тепла, солнца и весны. Кокетства и огонька в глазах! А вы как чувствуете?" - прокомментировала Кароль.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники остались в восторге от образа исполнительницы и атмосферного фото, многие отметили, что также очень соскучились по теплу и ждут весны.

"Огромное желание окунуться в весенний, а главное солнечный день. Огонек в глазах появляется при виде твоих чистых глаз, твоих песен в плеере, ты рождаешь во мне этот огонек, эту искру";

"Как будто Алиса в стране чудес";

"Тоже уже хочется тепла и солнышка, а пока согреваемся вашим теплом, красуня";

"Мне хватит увидеть тебя снова,и я сразу почувствую тепло, потому что ты-солнышко";

"Пусть этот огонек в глазах будет всегда с тобой. я так люблю тебя такую теплую, солнечную и родную";

"Ох, так это еще не конец фотосета? Кокетка-кокетка";

"От вашего фото неймоверно веет теплом, солнышком, как летом!" - пишут пользователи сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, в сети нашли "двойника" Тины Кароль. Поклонники известной украинской певицы бурно обсуждают внешность девушки из Львова, которая очень похожа на артистку - некоторым кажется, что сходства нет.

Мы также писали о том, что Тина Кароль взволновала поклонников "молящим" фото.

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