Не можна бути такою гарною: Сєдокова схвилювала мережу розкішним фото

Фанати зізнаються співачці в коханні

Популярная певица Анна Седокова, которая ранее поделилась в сети пикантными кадрами, анонсировала свой концерт в Дубаи и пообещала свежую порцию новых ярких фотографий. В своем Instagram артистка также опубликовала шикарный снимок в роскошном "воздушном" платье от дизайнера ErinaKuznetsova.

Звезда уточнила, что кадры будут не менее яркими, чем нынешний образ.

"7 марта мой концерт в Дубаи в @mirage.dxb. А потом останусь там, а это означает, что через пару дней, моя лента наполниться яркими цветами и красивыми фото. Такими, как это. Спасибо. Photo @skardova, makeup @letsmakeupwithanna. Платье @ErinaKuznetsova", - написала Анна.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

В комментариях к посту Седоковой ее подписчики восхищаются снимком, признаются певице в любви и сравнивают красавицу с Мадонной:

"Анна, Вы невероятно красивая!"

"Я вами восхищаюсь";

"Вы моя богиня! Могу вечно любоваться вами. Невозможно переоценить вашу красоту, и ни одна фотография не сможет передать вашу красоту в полной мере! Спасибо вам за вас";

"Платье цвета апероль";

"Классное фото, классная Аня";

"Ты просто огонь, так держать! Мы тобой гордимся!"

"Это очень красиво";

"Ваша белоснежная улыбка принесет вам удачу! Ждем вас!"

"Мадонна - супер";

"Огненная девушка";

"Нельзя быть такой красивой, Анюта!"

Скрин комментариев (instagram.com/annasedokova)

Как сообщалось, ранее певица Анна Седокова разоткровенничалась об опыте похудения.

Также мы писали о том, что украинская артистка Анна Седокова в пикантном белье показала свои прелести.

Напомним, что не так давно Седокова восхитила сеть пикантным фото из ванной комнаты, на котором была видная ее аппетитная пятая точка.

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Видео: РБК-Украина