Не можна бути такою гарною: Сєдокова схвилювала мережу розкішним фото

Фанати зізнаються співачці в коханні
Популярная певица Анна Седокова, которая ранее поделилась в сети пикантными кадрами, анонсировала свой концерт в Дубаи и пообещала свежую порцию новых ярких фотографий. В своем Instagram артистка также опубликовала шикарный снимок в роскошном "воздушном" платье от дизайнера ErinaKuznetsova.
Звезда уточнила, что кадры будут не менее яркими, чем нынешний образ.
"7 марта мой концерт в Дубаи в @mirage.dxb. А потом останусь там, а это означает, что через пару дней, моя лента наполниться яркими цветами и красивыми фото. Такими, как это. Спасибо. Photo @skardova, makeup @letsmakeupwithanna. Платье @ErinaKuznetsova", - написала Анна.
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
В комментариях к посту Седоковой ее подписчики восхищаются снимком, признаются певице в любви и сравнивают красавицу с Мадонной:
"Анна, Вы невероятно красивая!"
"Я вами восхищаюсь";
"Вы моя богиня! Могу вечно любоваться вами. Невозможно переоценить вашу красоту, и ни одна фотография не сможет передать вашу красоту в полной мере! Спасибо вам за вас";
"Платье цвета апероль";
"Классное фото, классная Аня";
"Ты просто огонь, так держать! Мы тобой гордимся!"
"Это очень красиво";
"Ваша белоснежная улыбка принесет вам удачу! Ждем вас!"
"Мадонна - супер";
"Огненная девушка";
"Нельзя быть такой красивой, Анюта!"
Скрин комментариев (instagram.com/annasedokova)
Как сообщалось, ранее певица Анна Седокова разоткровенничалась об опыте похудения.
Также мы писали о том, что украинская артистка Анна Седокова в пикантном белье показала свои прелести.
Напомним, что не так давно Седокова восхитила сеть пикантным фото из ванной комнаты, на котором была видная ее аппетитная пятая точка.
Видео: РБК-Украина