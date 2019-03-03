Не можна бути такою гарною: Сєдокова схвилювала мережу розкішним фото

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Фанати зізнаються співачці в коханні

Популярна співачка Анна Сєдокова, яка раніше поділилася в мережі пікантними кадрами, анонсувала свій концерт в Дубаї та пообіцяла свіжу порцію нових яскравих фотографій звідти. У своєму Instagram артистка також опублікувала шикарний знімок в розкішній "повітряній" сукні від дизайнера ErinaKuznetsova.

Зірка уточнила, що кадри будуть не менш яскравими, ніж нинішній образ.

"7 березня мій концерт у Дубаї @mirage.dxb. А потім залишуся там, а це означає, що через пару днів, моя стрічка наповниться яскравими квітами і красивими фото. Такими, як це. Спасибі. Photo @skardova, makeup @letsmakeupwithanna. Сукня @ErinaKuznetsova", - написала Анна.

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

В коментарях до посту Сєдокової її підписники захоплюються знімком, зізнаються співачці в коханні та порівнюють красуню з Мадонною:

"Анна, Ви неймовірно красива!"

"Я вами захоплююся";

"Ви моя богиня! Можу вічно милуватися вами. Неможливо переоцінити вашу красу, і жодна фотографія не зможе передати вашу красу повною мірою! Спасибі вам за вас";

"Сукня кольору апероль";

"Класне фото, класна Аня";

"Ти просто вогонь, так тримати! Ми тобою пишаємося!"

"Це дуже красиво";

"Ваша білосніжна посмішка принесе вам удачу! Чекаємо вас!"

"Мадонна - супер";

"Вогняна дівчина";

"Не можна бути такою гарною, Анюта!"

Скрін коментарів (instagram.com/annasedokova)

Як повідомлялося, раніше співачка Анна Сєдокова поділилася досвідом схуднення.

Також ми писали про те, що українська артистка Анна Сєдокова в пікантній білизні показала свої принади.

Нагадаємо, що не так давно Сєдокова захопила мережу пікантним фото з ванної кімнати, на якому була видна її апетитна п'ята точка.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна