Нелінива неділя: Сінді Кроуфорд показала спортивну фігуру і завидну гнучкість

Сінді Кроуфорд нещодавно виповнилося 54 роки. Але вік якимось дивним чином не відбивається ні на зовнішності культової моделі, ні на її енергійності. Так, зірка радує квітучим зовнішнім виглядом, а також надихає спортивними досягненнями. Сінді – адепт здорового способу життя, яка регулярно займається пілатесом, йогою, обожнює ранкові та вечірні пробіжки медитації.

Сінді на пробіжці (фото: instagram.com/cindycrawford)

У ці вихідні зірка вирушила позайматися спортом до океану. Сінді показала фото, де робить розтяжку на набережній. Одягнена вона в сірі легінси, білий топ, зверху на який надіта блідо-рожевого відтінку спортивна курточка. Доповнюють образ кросівки з рожевими візерунками. Волосся Сінді зібрала в хвіст, щоб воно не заважало займатися. "Не таке вже й лінива неділя", – написала зірка.

Шанувальники Сінді залишилися в захваті від такого кадра. Вони заходилися писати їй компліменти, а також дякувати за натхнення.

Ваші відеотренування було кращими. Ви все ще краща!

Я любила працювати з вашими відео! Ви все ще надихаєте

Класно, яка гнучкість

У мене було ледача неділя, але ти спонукала мене приділяти першорядну увагу здоров'ю. Мені не потрібне інтенсивна тренування, просто рухайся!

Коментарі до посту Сінді (фото: instagram.com/cindycrawford)

Нагадаємо, Сінді часто викладає в мережу цілі ролики, де демонструє вправи на різні групи м'язів. Також вона обожнює надихати шанувальників на готування корисної їжі. На столі супермоделі завжди є цілісні продукти, овочі і ягоди, вирощені на її власній ділянці, багато фруктів...

Сінді обожнює здорове харчування (фото: instagram.com/cindycrawford)

Таким чином, вона впевнена, що чоловік і діти завжди отримують максимум корисних речовин з раціону. І хоча зірка намагається не відступати від правильного меню, "солодкі" моменти все ж трапляються. Так, Сінді любить побалувати рідних свіжою випічкою та млинцями.