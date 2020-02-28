Я для неї не корисний: Козловський висловився про стосунки з Могилевською

Заслужений артист України, співак Віталій Козловський танцював у балеті Руслани Лижичко, а у 2004 році розпочав сольну кар’єру, перемігши в талант-шоу «Шанс». В ефірі програми «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна» у будні о 9:30, у рубриці «Кава з перцем», співак розповів, які сьогодні має стосунки зі співачкою Наталією Могилевською.

Козловський зізнається - талант-шоу дало йому чимало, і Могилевську з Кузьмою називає наставниками. Хоча і розповідає про них із сумом.

«І зараз мені дуже прикро говорити, що Кузьми немає на сьогоднішній день. З Наталею ми якось віддалилися. Я намагався з нею поспілкуватися і наблизитися. Я розумію, наша професія вимагає егоїзму і нам потрібні корисні для нас люди. Можливо, я просто для неї не корисний», - сказав співак на каналі «Україна».

Віталій Козловський на шоу "Шанс"

Журналістам «Зіркового шляху» Віталій розповів про перші кроки до слави, в яких його підтримали батьки. Коли йому було 14 – мама поїхала на заробітки в Італію, де мешкає вже 21 рік. Співак завжди з любов'ю згадує батька, який постійно брав його з собою у відрядження. Але, коли доводилося повертатися додому, то там вічно відбувалися конфлікти.

«У мене в житті було багато жерсті. Перш за все, це було пов'язано з особистим життям батьків. Я не в праві їх засуджувати, але вони вічно сварилися. Постійно літали чайники, ножі. Добре, що вони не повбивали один одного», - поділився співак.

Віталій Козловський (фото: прес-служба співака)

Незважаючи на конфлікти і сварки в родині, батько всіляко підтримував сина. І коли він вирішив зайнятися танцями, і коли став працювати в професійному колективі, то завжди відчував схвалення з боку рідної людини.

«Я дуже вдячний батькам за те, що вони давали мені свій власний простір і дозволяли вибирати свій шлях», - сказав співак.

Хоча, будучи підлітком, йому багато довелося пройти, щоб опинитися на професійній сцені.

«Ми працювали в нічних клубах. Тільки уявити: десятикласник вночі в п'ятницю працює у нічному клубі, - згадує співак. - Боже, дякую тобі, доленька, за те, що все-таки дала мені цей шанс. Я з дитинства пізнав нічне життя. Правда, у мене був суворий таймінг. Виїжджав в 23:00, а 2:30 вже повинен бути вдома. Не всі готові зрозуміти цю ступінь довіри моїх батьків. Перш за все, тата, тому що мами в цей момент не було».

Нагадаємо, раніше Наталя Могилевська скаржилася на труднощі у відносинах з коханим.