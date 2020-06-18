Що у неї з губами? Вікторію Бекхем розкритикували в мережі за перебір з "уколами краси"

Вікторія Бекхем знову опинилася в центрі обговорень. Днями визнана ікона стилю і краси представила новий праймер своєї б'юті-лінії – Cell Rejuvenating Priming Moisturizer in Golden drops. За словами знаменитості, засіб дарує шкірі ідеальне тепле сяйво, так відповідне до літнього загару, а до того ж відмінно відчувається на шкірі.

Нове відео Вікторії (відео: instagram.com/victoriabeckham)

Продемонструвати дію продукту вона, за своїм звичаєм, вирішила сама. Сидячи навпроти вікна, Вікторія наносить продукт на вилиці, легко забиваючи його пальцями в шкіру. Виглядає 46-річна зірка чудово: шкіра буквально світиться (і не тільки завдяки праймеру), очі і брови акуратно підведені, а на губи нанесено блиск, який зробив їх візуально більш об'ємними.

Але шанувальникам здалося, що справа не тільки в красі. Вони припустили, що дружина Девіда Бекхема зробила напередодні кілька уколів краси. Вони влаштували під постом зірки справжнє обговорення зовнішності екс-співачки. «Ти використовувала Ботокс до або після того, як розробила новинку?», – написав один з фоловерів. «Що сталося з твоїми губами?», – додала ще одна послідовниць, супроводжуючи текст emoji в ідеї бджіл.

Зірка захоплює молодістю (instagram.com/victoriabeckham)

Але потрібно віддати шанувальникам належне: багато з них не стали заглиблюватися в те, чому зірка виглядає настільки ідеально. А просто похвалили її красу і новий продукт.

Вона залишається просто ідеальною

Ти так красива

Така мила

Чудова! Вау!

Відмінний колір волосся

Ти виглядаєш просто нереально

Так чудесна

Ти просто неймовірна

А можна попросити, щоб Вікторія повернулася на сцену?

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/victoriabeckham)

Нагадаємо, Вікторія намагається не згадувати ніякі маніпуляції з зовнішністю у косметологів і пластичних хірургів, розповідаючи про свою зовнішність. Вона стверджує, що головні секрети краси – це здорові сон, правильне харчування і багато води. У той же час фахівці вважають інакше. Так, пластичний косметолог Карл Тавберідзе в матеріалі для видання Grazia провів своє «розслідування». За його словами, у екс-"перчинки" зроблено буквально все: вилиці, щоки, нососльозова борозна, кут і овал обличчя, підборіддя й губи. Залишилося тільки підняти куточки брів.