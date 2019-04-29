Під небом Тоскани: Осадча та Горбунов заворожили барвистими фото з Італії

Зіркова пара подорожує по мальовничій Італії
Зіркова пара українських ведучих Катя Осадча та Юрій Горбунов вирішили провести травневі свята за кордоном - вони вирушили в мальовничу Італію. Подружжя відсвяткували Великдень в українській церкві у Флоренції, після чого поїхали подорожувати по красивому регіону Італії - Тоскані. Барвистими фотографіями знаменитості поділилися на своїх сторінках в Instagram.
Осадча відправилася в дорогу в стильному і зручному джинсовому одязі - штанах і куртці. Теледіва позувала серед вкритих жовтими квітами пагорбів, на тлі красивого неба і чарівних пейзажів.
Фото: Катя Осадча в захваті від краси Тоскани (instagram.com/kosadcha)
Щасливі Катя і Юра також зробили миле селфі, при цьому обидва були в сонцезахисних окулярах.
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов в Тоскані (instagram.com/kosadcha)
"Тоскана, зустрічай :) почнемо з Кьянті. Давно збиралися в цей прекрасний італійський регіон. Винокурні, маленькі містечка і бонусом - дорога з Флоренціі до Сієни через Кастеліно ін Кьянті вважається найкрасивішою в Італії, все зніму в сторіс :) PS Ботічеллі надихався саме цими полями, коли писав свою Весну", - поділилася Осадча.
Фото: Катя Осадча в Тоскані (instagram.com/kosadcha)
Горбунов же зазначив, що там "гарно, як в Україні!"
Фото: Катя Осадча в Тоскані (instagram.com/kosadcha)
Підписники захоплюються красою Італії і бажають парі відмінного відпочинку.
Нагадаємо, що до цього Катя Осадча підкорила стилем на вечірці Viva! Бал. Телеведуча відвідала захід з діадемою і в фатиновой спідниці.
Крім того, Катя Осадча підкорила оригінальним образом в Барселоні. Телеведуча вибрала білий брючний костюм від українського бренду MAZINI.