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Під небом Тоскани: Осадча та Горбунов заворожили барвистими фото з Італії


Зіркова пара подорожує по мальовничій Італії

Зіркова пара українських ведучих Катя Осадча та Юрій Горбунов вирішили провести травневі свята за кордоном - вони вирушили в мальовничу Італію. Подружжя відсвяткували Великдень в українській церкві у Флоренції, після чого поїхали подорожувати по красивому регіону Італії - Тоскані. Барвистими фотографіями знаменитості поділилися на своїх сторінках в Instagram.

Осадча відправилася в дорогу в стильному і зручному джинсовому одязі - штанах і куртці. Теледіва позувала серед вкритих жовтими квітами пагорбів, на тлі  красивого неба і чарівних пейзажів.

Фото: Катя Осадча в захваті від краси Тоскани (instagram.com/kosadcha)

Щасливі Катя і Юра також зробили миле селфі, при цьому обидва були в сонцезахисних окулярах.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов в Тоскані (instagram.com/kosadcha)

"Тоскана, зустрічай :) почнемо з Кьянті. Давно збиралися в цей прекрасний італійський регіон. Винокурні, маленькі містечка і бонусом - дорога з Флоренціі до Сієни через Кастеліно ін Кьянті вважається найкрасивішою в Італії, все зніму в сторіс :) PS Ботічеллі надихався саме цими полями, коли писав свою Весну", - поділилася Осадча.

Фото: Катя Осадча в Тоскані (instagram.com/kosadcha)

Горбунов же зазначив, що там "гарно, як в Україні!"

Фото: Катя Осадча в Тоскані (instagram.com/kosadcha)

Підписники захоплюються красою Італії і бажають парі відмінного відпочинку.

  • "Дуже гарно!!! Мрію побувати"
  • "Дивно, я спочатку (не читаючи текст) подумала що це західна Україна)))"
  • "Що людині потрібно для щастя - кохана людина і вміння насолоджуватися кожною миттю!"
  • "Катюша, як завжди купа позитиву від вас"
  • "Хорошого відпочинку"
  • "Гарно, альо в Україні краєвиди не гірші"
  • "І як ви всюди встигаєте? Насолоджуйтеся"
  • "Дуже гарні світлини"
  • "Хто добре працював ,тієї гарно відпочиваєГарних вихідних"
  • "Краєвиди схожі на карпатські))"
  • "Ви дуже класна пара"
  • "Ви така гарна пара,промениста"
  • "Катя! Ніколи не наносите макіяж! Ви без нього така гарна!"

Нагадаємо, що до цього Катя Осадча підкорила стилем на вечірці Viva! Бал. Телеведуча відвідала захід з діадемою і в фатиновой спідниці.

Крім того, Катя Осадча підкорила оригінальним образом в Барселоні. Телеведуча вибрала білий брючний костюм від українського бренду MAZINI.

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