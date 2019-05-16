Небесна пара: Катя Осадча та Юрій Горбунов зачаровали стильним виходом

Катя Осадча та Юрій Горбунов знову з головою поринули в роботу. Зазначимо, раніше пара показувала шанувальникам яскраві фото та відео із своєї поїздки по Італії (зокрема, регіон Тоскана). Відомі телеведучі вирішили не зупинятися в одному місті, а взяли машину і відправилися вивчати красу Італії. Більш того, Осадча та Горбунов добралися до кордону Швейцарії. Ведучы побували в районі гори Монте-Бре (Швейцарські Альпи), а також великого озера Лугано. А ввечері вже повечеряли в Швейцарії...

Пізніше зіркова пара вирушила в українські Карпати. Телеведучі постили вже менше фото з цієї поїздки. Але і тих, які з'явилися у них на сторінках, було достатньо, щоб перейнятися фантастичною красою Карпат.

І ось, знову до роботи. Відзначимо, що на даний момент проходять зйомки нового сезону шоу "Голос країни, діти". Членами журі шоу є: Джамала, DZIDZIO і група "Время и Стекло" – Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній. А незмінними ведучими проекту виступають Катя Осадча та Юрій Горбунов.

На своїх instagram-сторінках Катя і Юра поділилися фото з гримерки, на яких позують в дуже стильних образах. Так, на Осадчій – розкішна вечірня сукня небесного кольору з корсетом і шлейкой на одному плечі. Фішка образу – пишна спідниця з сотень воланів.

Горбунов також відповідає стилю своєї дами серця. На телеведучому – синій брючний костюм, біла футболка і чорні черевики.

"За хвилину до виходу на сцену! Насправді дуже добре бути і вдома, і нароботі разом!" – підписав фото з коханою Юрій Горбунов.

Юрій Горбунов та Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Катя Осадча та Юрій Горбунов на зйомках проекту "Голос країни, діти" (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники Горбунова поспішили залишити захоплені відгуки під його новим фото з Осадчою:

"Как всегда, неотразимы!)"

"Ви прекрасна пара)) як завжди неперевершені!"

"Люблю цих двох! Рада за Вас! Будьте щасливі!"

"Це добре, коли кохані завжди поруч"

"Это счастье - наслаждаться друг другом 24/7"

"Я також зі своїм чоловіком 20 років разом і вдома, і на роботі, і на відпочинку! І не маю навіть поняття як це не разом...не вдвох..."

"Шузы огонь!"

"Такие милые"

"Самая лучшая пара, очень люблю вас! Всего вам самогу лучшего"

"Какие красивые!"

"Какая красивая пара!"

Нагадаємо, раніше Катя Осадча "засвітилася" з Вєркою Сердючкою в Ізраїлі. Українська співачка вирушила в Тель-Авів з програмою "Світське життя". Осадча відвідала перший півфінал Євробачення 2019.