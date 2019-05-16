Небесна пара: Катя Осадча та Юрій Горбунов зачаровали стильним виходом

Пара активно знімається в новому сезоні ТВ-шоу "Голос країни, діти"
Катя Осадча та Юрій Горбунов знову з головою поринули в роботу. Зазначимо, раніше пара показувала шанувальникам яскраві фото та відео із своєї поїздки по Італії (зокрема, регіон Тоскана). Відомі телеведучі вирішили не зупинятися в одному місті, а взяли машину і відправилися вивчати красу Італії. Більш того, Осадча та Горбунов добралися до кордону Швейцарії. Ведучы побували в районі гори Монте-Бре (Швейцарські Альпи), а також великого озера Лугано. А ввечері вже повечеряли в Швейцарії...
Пізніше зіркова пара вирушила в українські Карпати. Телеведучі постили вже менше фото з цієї поїздки. Але і тих, які з'явилися у них на сторінках, було достатньо, щоб перейнятися фантастичною красою Карпат.
І ось, знову до роботи. Відзначимо, що на даний момент проходять зйомки нового сезону шоу "Голос країни, діти". Членами журі шоу є: Джамала, DZIDZIO і група "Время и Стекло" – Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній. А незмінними ведучими проекту виступають Катя Осадча та Юрій Горбунов.
На своїх instagram-сторінках Катя і Юра поділилися фото з гримерки, на яких позують в дуже стильних образах. Так, на Осадчій – розкішна вечірня сукня небесного кольору з корсетом і шлейкой на одному плечі. Фішка образу – пишна спідниця з сотень воланів.
Горбунов також відповідає стилю своєї дами серця. На телеведучому – синій брючний костюм, біла футболка і чорні черевики.
"За хвилину до виходу на сцену! Насправді дуже добре бути і вдома, і нароботі разом!" – підписав фото з коханою Юрій Горбунов.
Юрій Горбунов та Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Катя Осадча та Юрій Горбунов на зйомках проекту "Голос країни, діти" (фото: instagram.com/kosadcha)
Шанувальники Горбунова поспішили залишити захоплені відгуки під його новим фото з Осадчою:
Нагадаємо, раніше Катя Осадча "засвітилася" з Вєркою Сердючкою в Ізраїлі. Українська співачка вирушила в Тель-Авів з програмою "Світське життя". Осадча відвідала перший півфінал Євробачення 2019.