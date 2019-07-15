"Не впізнати": Настя Каменських з новою зачіскою підкорила оригінальним образом

Настя Каменських майстерно поєднує щільний гастрольний графік, зйомки в "Х-факторі", та ще й знаходить час на спілкування з коханим чоловіком Потапом. Зірка охоче демонструє образи, створені для неї стилістами популярного талант-шоу, і красується в суддівському кріслі кожен раз в нових вбраннях і з різними зачісками.

Співачка опублікувала в Instagram знімок, на якому позує в оригінальному комбінезоні. Одна частина вбрання – чорна, а друга - біла з кольоровим принтом у вигляді великих написів. Талію вона підкреслила прозорим пояском. Зачіска Насті здалася шанувальникам нетиповою для дівчини – гладко і акуратно зачесане назад волосся, заколоте з одного боку великими шпильками.

Варто зазначити, що фото в цьому вбранні зірка вже показала шанувальникам в сторіз. Тоді вона повідомила, що примачала після концерту в Харкові прямо на знімальний майданчик.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Фото і образ Насті припав до душі її фаном. Вона традиційно захоплювалися красою Насті і відзначили, що бачити її з гладкою зачіскою для них незвично.

"Дуже ніжно, красиво, мило і гідно", "Дуже красива", "Вау, незвично!", "Ну дуже красива", "Ідеальна", "Вогонь, гармата, бомба!", "Дуже і дуже!", "Красуня, Настюш. А цей погляд...", "З такою зачіскою не впізнати", "Супер", "Як завжди красуня" - коментувала знімок фани.

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських роздражнила мережа покантным постільною фото в білизна. На знімку також видно Потапа, який знімає ефектну дружину на камеру.

Раніше Потап показав щасливе відео з Настею Каменських і повідомив, що сумує за нею. Пара їде по зеленому полю для гольфу і насолоджується вільним часом і спілкуванням один з одним.