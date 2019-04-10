"Не витрачаю час": Лілія Ребрик зробила несподіване зізнання про сім'ю та побут

Популярна телеведуча Лілія Ребрик давно стала прикладом для своїх шанувальників. Знаменитість встигає приділити час дітям, побути наодинці з чоловіком, підтримуючи романтику у стосунках, а також встає ні світ ні зоря, аби провести цікавий і насичений ранковий ефір на одному з провідних українських каналів. Зірка вирішила поділитися з користувачами мережі невеликим секретом, як викроїти вільний час для самих близьких. Вона зазначила, що вихідний намагається провести з сім'єю, а домашні клопоти довіряє клінінговій компанії. Про це Лілія написала в Instagram-акаунті.

Ведуча повідомила, що у неї раптово намітися позаплановий вихідний, і вона вирішила використовувати його з толком – присвятити родині. Свій вибір між побутом і спілкуванням з рідними людьми вона робить легко і не замислюючись, а прибирання і домашні клопоти довіряє фахівцям.

"У мене сьогодні несподівано видався вихідний! І одразу вибір: провести його з родиною, чи зануритися у домашні справи та прибирання? Від Ві що б розібрали? Що ви робите, коли з'єднання являється вихідний? Я над собою працюю, можна сказати виховую себе, вчусь не витрачати свій час на зайве і обираю варіант "гуляти, відпочивати й насолоджуватися". Тім паче, що така можливість видається не надто часто. А прибирання довіряю спеціалістам", - заявила вона, супроводивши пост романтичним фото з чоловіком, хореографом Андрієм Диким.

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким (instagram.com/liliia.rebrik)

Пізніше Лілія опублікувала зворушливі фото на прогулянці зі старшою дочкою Діаною. Теплий весняний день мама і дівчинка провели в парку біля озера з лебедями. Лілія всіляко балувала доньку і навіть покатала її на спині, викликавши у Діани щасливу посмішку.

Фото: Лілія Ребрик з донькою Діаною (instagram.com/liliia.rebrik)

"Прекрасний день! Чим Ви займалися сьогодні? Все банально? Працювали? Чи було щось цікавого? P. S. З появою молодшенької все частіше носимо старшеньку на руках. Знайома ситуація?" - поцікавилася теледіва.

Підписники зірки прийшли в захват від сімейного фотосету. Вони весь час обдаровували маму і доньку компліментами.

Фото: Лілія Ребрик з донькою Діаною (instagram.com/liliia.rebrik)

"Ви дуже класні! Приємно спостерігати за такими теплими стосунками як у Вас в сім'ї!", "Самі красиві дівчата України", "Які Ви гарні!", "Ви такі класні!", "Чудове фото. Красуні", "Лілія, ви завжди випромінюєте позитив і даруєте заряд гарного настрою!", "Які Ви чудові!" - писали коментатори.

Раніше Лілія Ребрик показала шикарну фігуру в білій сукні.

До речі, Лілія Ребрик зачарувала спільним знімком з чоловіком і донькою.