ru
ua

"Не витрачаю час": Лілія Ребрик зробила несподіване зізнання про сім'ю та побут


Телеведуча показала, як вона провела свій позаплановий вихідний

Популярна телеведуча Лілія Ребрик давно стала прикладом для своїх шанувальників. Знаменитість встигає приділити час дітям, побути наодинці з чоловіком, підтримуючи романтику у стосунках, а також встає ні світ ні зоря, аби провести цікавий і насичений ранковий ефір на одному з провідних українських каналів. Зірка вирішила поділитися з користувачами мережі невеликим секретом, як викроїти вільний час для самих близьких. Вона зазначила, що вихідний намагається провести з сім'єю, а домашні клопоти довіряє клінінговій компанії. Про це Лілія написала в Instagram-акаунті.

Ведуча повідомила, що у неї раптово намітися позаплановий вихідний, і вона вирішила використовувати його з толком – присвятити родині. Свій вибір між побутом і спілкуванням з рідними людьми вона робить легко і не замислюючись, а прибирання і домашні клопоти довіряє фахівцям.

"У мене сьогодні несподівано видався вихідний! І одразу вибір: провести його з родиною, чи зануритися у домашні справи та прибирання? Від Ві що б розібрали? Що ви робите, коли з'єднання являється вихідний? Я над собою працюю, можна сказати виховую себе, вчусь не витрачати свій час на зайве і обираю варіант "гуляти, відпочивати й насолоджуватися". Тім паче, що така можливість видається не надто часто. А прибирання довіряю спеціалістам", - заявила вона, супроводивши пост романтичним фото з чоловіком, хореографом Андрієм Диким.

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким (instagram.com/liliia.rebrik)

Пізніше Лілія опублікувала зворушливі фото на прогулянці зі старшою дочкою Діаною. Теплий весняний день мама і дівчинка провели в парку біля озера з лебедями. Лілія всіляко балувала доньку і навіть покатала її на спині, викликавши у Діани щасливу посмішку.

Фото: Лілія Ребрик з донькою Діаною (instagram.com/liliia.rebrik)

"Прекрасний день! Чим Ви займалися сьогодні? Все банально? Працювали? Чи було щось цікавого? P. S. З появою молодшенької все частіше носимо старшеньку на руках. Знайома ситуація?" - поцікавилася теледіва.

Підписники зірки прийшли в захват від сімейного фотосету. Вони весь час обдаровували маму і доньку компліментами.

Фото: Лілія Ребрик з донькою Діаною (instagram.com/liliia.rebrik)

"Ви дуже класні! Приємно спостерігати за такими теплими стосунками як у Вас в сім'ї!", "Самі красиві дівчата України", "Які Ви гарні!", "Ви такі класні!", "Чудове фото. Красуні", "Лілія, ви завжди випромінюєте позитив і даруєте заряд гарного настрою!", "Які Ви чудові!" - писали коментатори.

Раніше Лілія Ребрик показала шикарну фігуру в білій сукні.

До речі, Лілія Ребрик зачарувала спільним знімком з чоловіком і донькою.

Джамала поскаржилася на "перешкоди" для стильних експериментів "Божественний дует": мережа в захваті від спільної пісні Тіни Кароль і групи Бумбокс
Читати всі новини