"Не соромся": Віка з НеАнгелів поділилася спокусливими фото

Учасниця відомого українського гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха часто викладає на свою сторінку в Instagram фото, на яких позує у спокусливій білизні або бікіні.

На цей раз вона розмістила в особистий мікроблог знімки, на яких вона вже одягнена. Тим не менш, ці фото також схвилювали фанатів 33-річної зірки. Адже на них вона позує в сексуальній вельветовій сукні синього кольору, яка облягає її розкішне тіло. Вбрання зірки також підкреслює груди Вікторії.

Крім того, красуня підібрала вдалі аксесуари, туфлі і жакет в тон, які зробили образ завершеним.

"На життєвому полотні не соромся і не бійся додавати яскраві фарби!" - підписала кадри Сміюха.

Віка з "Неангелів" (Фото: instagram.com/vikanablack)

Віка з "Неангелів" (Фото: instagram.com/vikanablack)

Total look знаменитості оцінили її фолловери, написавши хвалебні відгуки:

Найкрасивіша принцеса!

Віка, ви чарівна.

Улюблена красунечка!

Красива.

Яка шикарна!

Скріншот: instagram.com/vikanablack

Скріншот: instagram.com/vikanablack

Нагадаємо, раніше Віка з "Неангелів" розбурхала фото в бікіні.