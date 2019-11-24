"Не спала ні єдиної ночі": Захоплений Топалов розчулив мережу одкровенням про Тодоренко

Влад Топалов невтомно говорить про свою любов до синочка Михайлу, або Майклу як прозвали його домашні, а також до енергійної і чарівноі дружини Регіні Тодоренко. Ведуча зізнається, що поява на світ хлопчика дуже змінила співака, та й сама вона почала до багатьох речей ставитися інакше. Наприклад, стала більш зібраною, відсунула власні інтереси на другий план, але і стала куди неспокійнішою і тривожнішою, ніж раніше. Настала черга Влада поділитися одкровенням про дружину. Він опублікував в Instagram зворушливий пост, де чесно розповів, якою мамою стала Регіна.

Артист зазначив, що до народження Міші і уявити не міг, скільки зусиль і турбот пов'язано з материнством. Він на власні очі бачив, як Регіна старається для малюка, при цьому вона майстерно поєднує кар'єру, роботу, саморозвиток і турботу про близьких.

"До появи у мене сина, я і уявити собі не міг яка це титанічна праця - бути матір'ю. Регіна не спить ось вже майже рік! Взагалі. Вона не спала НІ єдиної ночі цілком за 365 днів!!! В це неможливо повірити і просто не вкладається в голові. При цьому вона примудряється піклуватися про мене, про сина, про всіх своїх родичів, про всіх МОЇХ родичів, про всіх моїх і своїх друзів. Встигає ходити на курси з дитячого плавання, дитячої психології, з дитячого ще чогось. Встигає знімати своє шоу, вчитися, ходити на тренінги, стежити, щоб я ходив на тренінги, займатися йогою, плаванням, спортом... Я можу продовжувати довго, так як це всього лише частина списку, але ви навряд чи повірите мені", - зазначив Влад.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/vladtopalovofficial)

Співак щодня готовий захоплюватися дружиною і робити для неї компліменти. "Я захоплююся нею КОЖЕН день. Я засинаю - вона ще займається справами, я прокидаюся - вона вже з сином. Тому, я її фотографую завжди і скрізь. Адже наша мама найкрасивіша ЗАВЖДИ!"

Підписники Топалова після його слів не змогли залишатися осторонь і написали чимало компліментів зірковій парі.

Владик, дуже рада за вашу родину, у тебе супер дружина, яка подарувала тобі синочка. Регіночка, ти дуже хороша матуся

найголовніше, що Ви цінуєте! Бережіть свою дружину

Добре сказав, молодець. А Регіна у тебе дійсно заводна, напевно, десь моторчик стоїть. Бережи її

Як же це приємно, коли чоловік бачить всі праці і заслуги своєї дружини. Щастя Вашій родині

Це чудово!

Будьте завжди разом, навіки

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Влад Топалов розчулив душевним фото дружини Регіни Тодоренко з маленьким сином