"Не змогла відмовити!" Джамала умилила фото з незвичайним "шанувальником"

Відома українська співачка Джамала, яка нещодавно продемонструвала сімейну ідилію з чоловіком і сином, показала на своїй сторінці в Instagram нове щасливе фото зі своїм "прихильником".

На знімку співачка сидить в обіймах великого плюшевого ведмедя. При цьому у Джамали на обличчі можна побачити велику посмішку.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Зустріла фана, якому просто не змогла відмовити у фото", - написала співачка під своїм знімком.

Шанувальники Джамали також відреагували на дане фото.

Сусана, яка ви світла, талановита, яскрава зірка. Тут в Криму ми дуже пишаємося вами і не перестанемо чекати!

Як тепер перестати посміхатися?

Дуже миле фото;

Які гарні;

Підняло настрій це фото;

Думаю, шанувальникам було б приємно, якщо б їх називали прихильниками, шанувальниками, або ще іншими теплими словами. Не всі фанатіють. Багатьом подобається ваша творчість.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що нещодавно Джамала заявила, що покине сцену на час для того, щоб народити другу дитину. Вона зазначила, що завжди мріяла про те, щоб мати велику сім'ю. У мами співачки в сім'ї було 7 дітей, а у батька - двоє.

При цьому вона підкреслила, що дуже любить те, чим займається, але все ж не хоче пропустити те, як росте її дитина.