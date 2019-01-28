"Не здаватися": чоловік Ані Лорак показав миле фото доньки і залишив таємниче послання

Мурат Налчаджіоглу не перестає зізнаватися в любові

Муж поп-дивы Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, часто делится в Instagram фотографиями дочери и философскими цитатами о жизни и отношениях. В этот раз он разместил милый летний снимок девочки, а также поделился глубокомысленными цитатами-посланиями.

Ресторатор показал фотографию улыбчивой Софии и оставил душевную подпись: "Моя первая любовь. Пусть Бог бережет наших детей".

Скриншот фото (instagram.com/muratnalca)

Также Мурат разместил таинственные послания, близкие ему, которые мотивируют к действию и наталкивают на размышления.

"Первое правило – не сдаваться. Второе правило – помнить первое правило. Аль Пачино", - оставил он цитату знаменитого актера, подкрепив смайлом – многозначительно поднятым вверх пальцем.

Скриншот фото (instagram.com/muratnalca)

Поже муж певицы опубликовал еще одну иллюстрацию-послание о сложностях в отношениях и заблужениях.

"К сожалению, слишком часто мы оказываемся правы в том, в чем нам больше всего хотелось бы ошибаться", - поделился тем, что ему близко бизнесмен.

Скриншот фото (instagram.com/muratnalca)

Напомним, что вопрос о разводе Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу снова актуален, ведь слушание назначено на 31 января. Поклонники артистки до последнего надеялись на то, что пара смогла помириться и справиться с кризисом в отношениях. Особенно после того, как они не явились на первое слушание, а заявление о расторжении брака исчезло из реестра Шевченковского районного суда Киева.

Тому же, приезд мужа Ани Лорак к певице и дочери в Майами давал надежду на возобновление семейной идиллии, но, видимо, супруги приняли решение разойтись.

Видео: РБК-Украина