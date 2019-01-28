ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Не здаватися": чоловік Ані Лорак показав миле фото доньки і залишив таємниче послання

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.01.2019 - 18:27
"Не здаватися": чоловік Ані Лорак показав миле фото доньки і залишив таємниче послання
Фото: Ані Лорак з чоловіком і дочкою (instagram.com/anilorak)

Мурат Налчаджіоглу не перестає зізнаватися в любові

Чоловік поп-діви Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, часто ділиться в Instagram фотографіями дочки і філософськими цитатами про життя і відносини. Цього разу він розмістив милий літній знімок двчинки, а також поділився  вдумливими цитатами-посланнями.

Ресторатор показав фотографію усміхненої Софії і залишив душевний підпис: "Моя перша любов. Нехай Бог береже наших дітей".

&quot;Не здаватися&quot;: чоловік Ані Лорак показав миле фото доньки і залишив таємниче послання

Скріншот фото (instagram.com/muratnalca)

Також Мурат розмістив таємничі послання, близькі йому, які мотивують до дії і наштовхують на роздуми.

"Перше правило – не здаватися. Друге правило – пам'ятати перше правило. Аль Пачіно", - залишив він цитату знаменитого актора, підкріпивши смайлом – багатозначно піднятим догори пальцем.

&quot;Не здаватися&quot;: чоловік Ані Лорак показав миле фото доньки і залишив таємниче послання

Скріншот фото (instagram.com/muratnalca)

Згодом чоловік співачки опублікував ще одну ілюстрацію-послання про складнощі у відносинах і помилкові судження.

"На жаль, занадто часто ми виявляємося праві в тому, в чому нам найбільше хотілося б помилятися", - поділився тим, що йому близько бізнесмен.

&quot;Не здаватися&quot;: чоловік Ані Лорак показав миле фото доньки і залишив таємниче послання

Скріншот фото (instagram.com/muratnalca)

Нагадаємо, що питання про розлучення Ані Лорак і Мурата Налчаджиоглу знову актуальне, адже слухання призначено на 31 січня. Шанувальники артистки до останнього сподівалися на те, що пара змогла помиритися і впоратися з кризою у відносинах. Особливо після того, як вони не з'явилися на перше слухання, а заява про розірвання шлюбу знилкоз реєстру Шевченківського районного суду Києва.

Того ж, приїзд чоловіка Ані Лорак до співачки і дочки в Майамі давав надію на відновлення сімейної ідилії, але, мабуть, пара прийняла рішення розійтися.

Відео: РБК-Україна

"Зігрівайте посмішкою коханих": Ані Лорак поділилася зворушливим фото "Діва": Ані Лорак полонила шанувальників спокусливим образом
Новини України Ані Лорак
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся