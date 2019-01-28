"Не здаватися": чоловік Ані Лорак показав миле фото доньки і залишив таємниче послання

Фото: Ані Лорак з чоловіком і дочкою (instagram.com/anilorak)

Мурат Налчаджіоглу не перестає зізнаватися в любові

Чоловік поп-діви Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, часто ділиться в Instagram фотографіями дочки і філософськими цитатами про життя і відносини. Цього разу він розмістив милий літній знімок двчинки, а також поділився вдумливими цитатами-посланнями.

Ресторатор показав фотографію усміхненої Софії і залишив душевний підпис: "Моя перша любов. Нехай Бог береже наших дітей".

Скріншот фото (instagram.com/muratnalca)

Також Мурат розмістив таємничі послання, близькі йому, які мотивують до дії і наштовхують на роздуми.

"Перше правило – не здаватися. Друге правило – пам'ятати перше правило. Аль Пачіно", - залишив він цитату знаменитого актора, підкріпивши смайлом – багатозначно піднятим догори пальцем.

Скріншот фото (instagram.com/muratnalca)

Згодом чоловік співачки опублікував ще одну ілюстрацію-послання про складнощі у відносинах і помилкові судження.

"На жаль, занадто часто ми виявляємося праві в тому, в чому нам найбільше хотілося б помилятися", - поділився тим, що йому близько бізнесмен.

Скріншот фото (instagram.com/muratnalca)

Нагадаємо, що питання про розлучення Ані Лорак і Мурата Налчаджиоглу знову актуальне, адже слухання призначено на 31 січня. Шанувальники артистки до останнього сподівалися на те, що пара змогла помиритися і впоратися з кризою у відносинах. Особливо після того, як вони не з'явилися на перше слухання, а заява про розірвання шлюбу знилкоз реєстру Шевченківського районного суду Києва.

Того ж, приїзд чоловіка Ані Лорак до співачки і дочки в Майамі давав надію на відновлення сімейної ідилії, але, мабуть, пара прийняла рішення розійтися.

Відео: РБК-Україна