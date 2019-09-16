"Не лякайся, милий": молода дружина Комарова спантеличила фото у весільній сукні

Дівчина взяла участь у показі весільних нарядів
Переможниця конкурсу "Міс Україна-2016" і молода дружина мандрівника і телеведучого програми "Світ Навиворіт" Дмитра Комарова - Олександра Кучеренко зараз працює телеведучою і знімається в спортивній програмі. Лише нещодавно дівчина порадувала шанувальників унікальним фото з їхнього з чоловіком медового місяця на Мальдівах, а от новим знімком у своєму Instagram неабияк спантеличила.
21-річна красуня опублікувала фото, на якому зображена в розкішному білому весільному платті і фаті. При цьому весілля Олександри і Дмитра відбулося ще в червні - тоді пара таємно розписалася в Києві, а от вінчання пройшло у православному храмі Єрусалиму. І вбрання у нареченої було зовсім інше!
Втім, Кучеренко швидко прояснила ситуацію і попросила коханого чоловіка не хвилюватися, адже вона всього лише прийняла участь в показі весільних нарядів.
Фото: Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)
"Не лякайся, милий, це всього лише показ весільних суконь під час #uwfw. Мені вдалося знову побувати нареченою і Попелюшкою з казки. І хоч туфельку я не втрачала, але 5-метровий шлейф конкретно заважав пересуватися по подіуму, зачеплений за всі краї і стики. І поки волонтери із залу допомагали моєму "хвосту" вирватися, у мене був час подумати, що все-таки фасон сукні на своє весілля я вибрала правильний)) Але це -божественно красиво! Бажаю кожній дівчині якось відчути себе принцесою в самому красивому білому платті! А буде воно пишним або лаконічним - справа вибору. До речі, яке?)))" - поділилася дівчина.
Підписники обсипали Сашу захопленими коментарями, відзначаючи красу її та сукні.
Скріншот коментарів (instagram.com/aakucherenko)
Нагадаємо, раніше Олександра Кучеренко знялася в чуттєвому кампейні дизайнера Андре Тана. Зйомка проходила в столиці моди - Мілані. А за фото відповідала відома модний фотограф Соня Плакидюк. Кучеренко приміряла кілька ефектних образів у вечірніх вбраннях.
Також до цього Дмитро Комаров розповів про містичне знайомство з дружиною.