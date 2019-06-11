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"Не перестаю захоплюватися": Топалов зворушив мережу визнанням про Тодоренко

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.06.2019 - 13:10
"Не перестаю захоплюватися": Топалов зворушив мережу визнанням про Тодоренко
Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Співак розповів, чому пишається і захоплюється своєю дружиною

Молода мама Регіна Тодоренко регулярно захоплює шанувальників своєю невгамовною енергією і працездатністю - ведуча встигає вести власні ТВ-шоу, зніматися в рекламі, виховувати маленького сина, приділяти час чоловікові і навіть їздити на відпочинок. При цьому вона завжди приголомшливо виглядає і дуже швидко привела фігуру в порядок після пологів. Не зміг втримати свого захоплення активною дружиною і Влад Топалов.

На своїй сторінці в Instagram співак опублікував миле фото з дружиною - на ньому вони стоять поруч, обнявшись, дивляться один на одного і щасливо сміються. Регіна відображена в красивому рожевому сарафані, а Влад - в простій білій футболці.

У підписі до публікації Топалов розповів, як він захоплюється і пишається своєю коханою і пообіцяв завжди бути поруч і підтримувати її.

"Закінчила сезон. Або закінчили... ну, я там особливо нічого не зробив)))) але ми переживаємо все разом так чи інакше.@reginatodorenko, ведмідь! Ти - крутий! Пишаюся! Поважаю! І не перестаю захоплюватися і, часом, дивуватися! Твоїй енергії, твоєму теплу і радості! Крута! Тисну твою лапу, обіймаю, цілую і вітаю тебе і всю твою команду! З вами працювати легко і цікаво! Так тримати! А я - завжди поруч!" - зворушливо прокоментував артист.

&quot;Не перестаю захоплюватися&quot;: Топалов зворушив мережу визнанням про Тодоренко

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

У коментарях користувачі мережі в черговий раз відзначили, що вони просто чудова пара, а Влад - чудовий чоловік.

  • "Як я рада, що ви щасливі!"
  • "Красива пара, щастя вашій родині"
  • "Регіна супер энержайзер позитив"
  • "Влад, ну просто супер!!! Справжній респект"
  • "Як же мило"
  • "Два живчика-ништячка"
  • "Ти молодець, що підтримуєш дружину, без такої підтримки нічого б не вийшло!"
  • "найкрасивіша пара, обожнюю вас!"
  • "Влад, вітаю. Які, моменти які такі щасливі. Дуже здорово вийшло красиві удачі тобі у всьому"
  • "ви Такі позитивні"
  • "Так приємно спостерігати за вашою парою"
  • "Ваша пара як промінчик світла! Дуууже подобаєтеся"
  • "Ми теж любимо Регіну! і вітаємо, просто жінка 100500 справ в секунду!"
  • "Які ви класні. Ну а ти Влад - великий молодець"

&quot;Не перестаю захоплюватися&quot;: Топалов зворушив мережу визнанням про Тодоренко&quot;Не перестаю захоплюватися&quot;: Топалов зворушив мережу визнанням про Тодоренко

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко вразила несподіваним визнанням. Ведуча заявила, що готова до народження другої дитини і що вони з Владом Топаловим дуже хочуть дівчинку.

Раніше Тодоренко і Топалов знялися в стильній фотосесії, показавши сцени з подружнього життя. Пара розповіла про майбутнє пишне весілля та виховання сина Михайла.

До речі, Регіна Тодоренко зіграла на фортепіано разом з сином в зворушливому відео.

"Хочемо дівчинку!" Регіна Тодоренко вразила несподіваним зізнанням Яка нестерпність: Регіна Тодоренко показала розкішний подарунок від Топалова (відео)
Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренко
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