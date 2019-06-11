"Не перестаю захоплюватися": Топалов зворушив мережу визнанням про Тодоренко

Співак розповів, чому пишається і захоплюється своєю дружиною
Молода мама Регіна Тодоренко регулярно захоплює шанувальників своєю невгамовною енергією і працездатністю - ведуча встигає вести власні ТВ-шоу, зніматися в рекламі, виховувати маленького сина, приділяти час чоловікові і навіть їздити на відпочинок. При цьому вона завжди приголомшливо виглядає і дуже швидко привела фігуру в порядок після пологів. Не зміг втримати свого захоплення активною дружиною і Влад Топалов.
На своїй сторінці в Instagram співак опублікував миле фото з дружиною - на ньому вони стоять поруч, обнявшись, дивляться один на одного і щасливо сміються. Регіна відображена в красивому рожевому сарафані, а Влад - в простій білій футболці.
У підписі до публікації Топалов розповів, як він захоплюється і пишається своєю коханою і пообіцяв завжди бути поруч і підтримувати її.
"Закінчила сезон. Або закінчили... ну, я там особливо нічого не зробив)))) але ми переживаємо все разом так чи інакше.@reginatodorenko, ведмідь! Ти - крутий! Пишаюся! Поважаю! І не перестаю захоплюватися і, часом, дивуватися! Твоїй енергії, твоєму теплу і радості! Крута! Тисну твою лапу, обіймаю, цілую і вітаю тебе і всю твою команду! З вами працювати легко і цікаво! Так тримати! А я - завжди поруч!" - зворушливо прокоментував артист.
Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)
У коментарях користувачі мережі в черговий раз відзначили, що вони просто чудова пара, а Влад - чудовий чоловік.
Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)
Нагадаємо, Регіна Тодоренко вразила несподіваним визнанням. Ведуча заявила, що готова до народження другої дитини і що вони з Владом Топаловим дуже хочуть дівчинку.
Раніше Тодоренко і Топалов знялися в стильній фотосесії, показавши сцени з подружнього життя. Пара розповіла про майбутнє пишне весілля та виховання сина Михайла.
До речі, Регіна Тодоренко зіграла на фортепіано разом з сином в зворушливому відео.