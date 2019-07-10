"Не треба слів": Холостяк 9 віддався почуттям з обраницею прямо посеред Парижа

Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця Дар'я Квіткова вирушила в романтичний Париж. Пара прибула у французьку столицю не просто так – 9 липня дівчина відсвяткувала свій 21-й день народження. З такої нагоди, її коханий зробив Даші сюрприз і влаштував незабутнє свято! Пара побувала в Діснейленді і повеселилася від душі, а ввечері закохані поспішили зустріти захід біля головної визначної пам'ятки міста – Ейфелевої вежі. Відповідні кадри щаслива іменинниця показала в Instagram.

На відео Микита і Даша танцюють під знамениту пісню Джо Дассена - L'été indien. Пара обіймається на фоні пам'ятки у вогнях, а потім починає пристрасно цілуватися, не помічаючи людей навколо.

"Здається, що тут навіть слів не треба", - підписала романтичний і чуттєвий ролик з коханим Даша.

Шанувальники пари були зворушені до глибини душі настільки відвертим і щирим проявом почуттів закоханих.

"Які ви казкові", "Клас, Ви такі молодці!", "Романтика", "Селоденька парочка. Ви дуже схожі, щастя вам!" "Мило!", "Мурашки по шкірі", "Клас! Ві такі крутезні, на вас можна дивитися вічно!", "Клас! Щиро за вас рада! Такі світлі, щасливі і надихаючі!", "Клас! Дашуля, дочекалася свій Париж у своїй історії. Супер!", "Дивлюся на вас, і таке відчуття дивне, відчуваю, як ніби перша закоханість, така чиста, така щира", - ділилися враженнями коментатори.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що для Микити Добриніна і його обраниці Даші Квіткової це перша публічна поїздка за кордон, коли закоханим не потрібно ховатися від цікавих. Раніше пара побувала в Греції, куди літала в стані повної конспірації.

До речі, Холостяк 9 Микита Добринін поділився пікантною постільним фото з Дашею Квітковою і розповів про їхні звички та спільне життя.