"Не надивитись": Маша Єфросиніна похвалилася витонченою фігурою в купальнику

Маша Єфросиніна, яка разом з чоловіком Тимуром Хромаєвим і дочкою Наною зараз відпочиває в Мексиці, щосили насолоджується довгоочікуваною відпусткою, незважаючи на найчастіше хмарну і навіть дощову погоду. Навіть на відпочинку телеведуча не змінює почуттю стилю і демонструє яскраві та ефектні курортні образи - наприклад, нещодавно вона покрасувалася у сукні з трендовим анімалістичним принтом.

А як тільки хмари розійшлися і небо порадувало сонечком, Маша одразу вирушила на пляж приймати сонячні ванни. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася барвистими кадрами, зробленими на пляжі з білим піском, на яких продемонструвала струнку фігуру.

40-річна Єфросиніна позує на березі океану в модному купальнику з завищеною талією з яскравим блакитним узором і пляжній накидці в тон купального костюма. Завершують розслаблений лук сонцезахисні окуляри і довге волосся артистки, що розвіваються на вітрі.

Фото: Маша Єфросиніна в Мексиці (instagram.com/mashaefrosinina)

"Vitamin D", - лаконічно прокоментувала публікацію зірка.

Фото: Маша Єфросиніна в Мексиці (instagram.com/mashaefrosinina)

У коментарях користувачі мережі обсипали Марію компліментами, захоплюючись її підтягнутою фігурою і красою.

Неймовірно красиво

Ідеальний спосіб прийняти вітаміни

Ви дуже гарна

Крута, вільна...

Чудове фото

Машулька, фото і вигляд просто шикарні

Яка фігура, яка жінка!

Так круто, от чесно, дивишся на фото і заряджаєшся позитивом

Ви прекрасна)))

Ногиииииии вони чудові як і все інше

Маша, ти прекрасна!!!

Ви як витончений фламінго.....ніжна, повітряна, витончена

Вау! Марійка, у Вас такий прес

Ви засліплюєте своєю красою! Ви натхненник для мільйонів жінок! Спасибі Вам за це!

Не надивитись, Маша Ви як завжди на висоті

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала, як весело проводить час в Мексиці - телеведуча поділилася забавним відео з прогулянки з чоловіком на велосипедах.

До речі, Потап і Настя Каменських також вибрали для відпочинку екзотичну Мексику. Пара з задоволенням публікує в мережі барвисті фото і розслабляється на березі океану.