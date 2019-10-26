"Не надивитись": Маша Єфросиніна похвалилася витонченою фігурою в купальнику

Ведуча насолоджується довгоочікуваним сімейним відпочинком
Маша Єфросиніна, яка разом з чоловіком Тимуром Хромаєвим і дочкою Наною зараз відпочиває в Мексиці, щосили насолоджується довгоочікуваною відпусткою, незважаючи на найчастіше хмарну і навіть дощову погоду. Навіть на відпочинку телеведуча не змінює почуттю стилю і демонструє яскраві та ефектні курортні образи - наприклад, нещодавно вона покрасувалася у сукні з трендовим анімалістичним принтом.
А як тільки хмари розійшлися і небо порадувало сонечком, Маша одразу вирушила на пляж приймати сонячні ванни. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася барвистими кадрами, зробленими на пляжі з білим піском, на яких продемонструвала струнку фігуру.
40-річна Єфросиніна позує на березі океану в модному купальнику з завищеною талією з яскравим блакитним узором і пляжній накидці в тон купального костюма. Завершують розслаблений лук сонцезахисні окуляри і довге волосся артистки, що розвіваються на вітрі.
Фото: Маша Єфросиніна в Мексиці (instagram.com/mashaefrosinina)
"Vitamin D", - лаконічно прокоментувала публікацію зірка.
Фото: Маша Єфросиніна в Мексиці (instagram.com/mashaefrosinina)
У коментарях користувачі мережі обсипали Марію компліментами, захоплюючись її підтягнутою фігурою і красою.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала, як весело проводить час в Мексиці - телеведуча поділилася забавним відео з прогулянки з чоловіком на велосипедах.
До речі, Потап і Настя Каменських також вибрали для відпочинку екзотичну Мексику. Пара з задоволенням публікує в мережі барвисті фото і розслабляється на березі океану.