"Не можу відвести очей": Слава з НеАнгелів викликала суперечки в мережі пишними грудьми

Камінська традиційно супроводила пост мудрим роздумом
Слава Камінська знову здивувала шанувальників новим постом. Останнім часом солістка поп-групи НеАнгели любить публікувати фото з дітьми, наприклад, і супроводжувати його різними філософськими міркуваннями. На цей раз Камінська висловилася про полярності людського настрою.
"Гарний настрій, інтуїція, здатність до творчості, довірливість і підвищена залежність від швидкого, ненсознанного мислення входять в одну групу. На іншому полюсі знаходяться пов'язані між собою прикрість, пильність, підозрілість, аналітичний підхід та додаткові зусилля", - пише Камінська.
"Гарний настрій послаблює контроль повільного, усвідомленого мислення над діяльністю, люди в такому стані більше схильні до логічних помилок. Такий зв'язок має біологічний сенс: гарний настрій — це сигнал, що в цілому все йде добре, навколишня обстановка безпечна, оборону можна послабити. Поганий настрій — ознака того, що ситуація не дуже хороша, можливо наявність загрози, потрібна пильність. Так що будьте обережні з прийняттям відповідальних рішень, якщо вранці ви прокинулися в гарному настрої. #подсмотреновсети", - підсумувала співачка.
Свій пост Камінська супроводила яскравим фото, зробленим під час прогулянки з дітьми – 4-річним Леонардом і 3-річної Лаурою. На знімку діти стоять на пеньках, грають. Поруч позує їх зіркова мама – в яскраво-рожевому сарафані на тонких бретельках. На плечі накинута сорочка. Образ доповнює чорна панамка і помаранчеві сонцезахисні окуляри.
Слава Камінська з дітьми на прогулянці (фото: .instagram.com/babaslavka)
Тільки от шанувальники Камінської звернули увагу не на її роздуми. А на пікантну деталь її образу – крізь тонку тканину сукні бачимо соски. Розгорівся справжній "скандал".
Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів зворушила мережу милим фото з сином-індіанцем.
Також до цього Камінська показала, як веселилася в Тель-Авіві. Співачка побувала за лаштунками Євробачення 2019.