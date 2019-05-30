"Не можу відвести очей": Слава з НеАнгелів викликала суперечки в мережі пишними грудьми

Слава Камінська знову здивувала шанувальників новим постом. Останнім часом солістка поп-групи НеАнгели любить публікувати фото з дітьми, наприклад, і супроводжувати його різними філософськими міркуваннями. На цей раз Камінська висловилася про полярності людського настрою.

"Гарний настрій, інтуїція, здатність до творчості, довірливість і підвищена залежність від швидкого, ненсознанного мислення входять в одну групу. На іншому полюсі знаходяться пов'язані між собою прикрість, пильність, підозрілість, аналітичний підхід та додаткові зусилля", - пише Камінська.

"Гарний настрій послаблює контроль повільного, усвідомленого мислення над діяльністю, люди в такому стані більше схильні до логічних помилок. Такий зв'язок має біологічний сенс: гарний настрій — це сигнал, що в цілому все йде добре, навколишня обстановка безпечна, оборону можна послабити. Поганий настрій — ознака того, що ситуація не дуже хороша, можливо наявність загрози, потрібна пильність. Так що будьте обережні з прийняттям відповідальних рішень, якщо вранці ви прокинулися в гарному настрої. #подсмотреновсети", - підсумувала співачка.

Свій пост Камінська супроводила яскравим фото, зробленим під час прогулянки з дітьми – 4-річним Леонардом і 3-річної Лаурою. На знімку діти стоять на пеньках, грають. Поруч позує їх зіркова мама – в яскраво-рожевому сарафані на тонких бретельках. На плечі накинута сорочка. Образ доповнює чорна панамка і помаранчеві сонцезахисні окуляри.

Слава Камінська з дітьми на прогулянці (фото: .instagram.com/babaslavka)

Тільки от шанувальники Камінської звернули увагу не на її роздуми. А на пікантну деталь її образу – крізь тонку тканину сукні бачимо соски. Розгорівся справжній "скандал".

"Прикол не в тому що діти і соски в кадрі )) прикол в тому що на дітей на фото ніхто не дивиться. Мамка навіть сорочку спустила щоб груди було видно"

"Треба показувати, навіщо ж робила))"

"Таке фото з дітьми... Я херію, чесно.... Навіщо виставляти груди хоч перед дітками?"

"Соски, діти, літо... ага)"

"Всім би мамам так виглядати"

"Не думаю, що дітей цікавлять груди) але я не можу відвести очей від неї! Краса!"

"Що пишуть люди, жах жахливий! Ідеальна фігура мами двох чудових діточок і то в шоу кидає недалеких людей, лише б опошлити все!"

"Молодець! Все дуже красиво!"

Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів зворушила мережу милим фото з сином-індіанцем.

Також до цього Камінська показала, як веселилася в Тель-Авіві. Співачка побувала за лаштунками Євробачення 2019.