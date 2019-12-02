"Не міг це щастя пережити": DZIDZIO відверто поділився зворушливими дитячими спогадами

У відвертому інтерв’ю журналістам програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" популярний артист, лідер гурту "DZIDZIO" Михайло Хома поділився найдорожчими згадками дитинства. До речі, нещодавно співак висловився про готовність до поповнення в сім'ї. Хома підкреслив, що його така перспектива не лякає.

DZIDZIO, який постане на новорічному шоу "Привіт, 20-ті!" каналу "Україна" в несподіваних образах, розповів про своє дитинство. Виявилося, Михайло й досі себе називає "велика дитина". Таким Михайло залишається не просто так – життя змусило його на все дивитися з позитивом, адже, коли майбутньому артисту було 14, його батько пішов із життя, а мама поїхала на заробітки.

"В один момент, скажу вам чесно, я не міг того зрозуміти. Всіх дітей батьки кличуть додому, наприклад, їсти… І деколи піднімав просто голову догори і питав Бога: де моя мама, де мій тато? – зізнався лідер гурту "DZIDZIO" Михайло Хома в ефірі каналу "Україна". – Але я зрозумів, що цей етап мені дався не просто так – це для того, щоб щось в житті зробити велике, а щоб щось таке зробити, треба себе пересилити. Я люблю свого батька, маю про нього найсвітліші спогади! Так само в мене нема ніяких претензій і до мами".

DZIDZIO Михайло Хома (фото: ТК "Україна")

Також в ексклюзивному інтерв’ю журналістам програми "Ранок з Україною" співак розповів про найяскравіші та найдорожчі моменти дитинства.

"Незаплановано тато приїхав з роботи і сказав: "Збирайтеся, ми їдемо на рибалку". Я не міг то щастя пережити! Як!? Такого не мало бути і мама вдома була, і ми зібралися, і поїхали – то для мене тільки раз в житті таке було! Правда, коли ми приїхали на рибу, тато побачив, що я без нього ходив рибалити і порвав усі вудочки, – з посмішкою розповів артист в програмі "Ранок з Україною". – Але там не в рибі справа була, а в тому, щоб просто провести час. Я досі пам'ятаю цей момент! Так, він найприємніший з дитинства!".

Та, попри ці щасливі моменти, є риси, які Михайло не хотів би виховувати у своїх дітях.

"Люди, які народилися у радянські часи, мали в голові якісь обмеження. Ці обмеження вони передавали своїм дітям і я би не хотів в житті своїх дітей ставити якісь обмеження. Бо життя – це не обмеження, життя – це можливості", – поділився DZIDZIO.

Нагадаємо, раніше DZIDZIO випустив кліп-мантру, який притягує гроші - "Я Міліонер".