"Не королева краси": Оля Фреймут розповіла про єдину "родзинку" своєї зовнішності

Фото: Оля Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Телеведуча зізналася, що допомагає їй вирішувати конфлікти

Оля Фреймут, відома українська телеведуча, актриса зізналася, що ніколи не вважала себе красивою, проте завжди знала, яка риса її зовнішність робить її привабливою. Про це вона розповіла своїм підписникам в аккаунті Instagram.

Фото: Обеззброююча посмішка допомогла їй добитися успіху, вважає телезірка (instagram.com/freimutolia)

"Посмішка завжди була моєю силою. Я, будемо відверті, не королева краси. Але посмішкою підкорювала нескорених, досягала недосяжного, спрощувала конфлікти. Набурмошеним людям у житті щастить менше", - поділилася своїми роздумами знаменита львів'янка.

Підписники оцінили щирість зірки і залишили теплі коментарі. Варто відзначити, що не всі коментатори погодилися, що зірка не красива.

Скріншот: Коментарі до посту Олі Фреймут (instagram.com/freimutolia)

"Щира посмішка і відверті розмови з людьми творять дива"

"Оля, ви дуже красива і приваблива жінка з особливим шармом"

"Я теж не красуня і немолода, але своєю харизмою, в компаніях, таких красунь робила невидимками, що сама дивуюся"

"У Вас дуже щира і красива посмішка", - написали вони під фото Олі.

Нагадаємо, раніше Оля Фреймут різко висловилася про дієти. За її словами, "сидіти на дієті" — це як "сидіти у в'язниці". А також вона розповіла яке калорійне блюдо вона любить найбільше.

Оля Фреймут розповіла як правильно доглядати за зрілою шкірою, щоб ніколи не вдаватися до пластичних операцій.

Раніше Ольга Фреймут презентувала книгу під романтичною назвою "Про любов". У збірку увійшло 12 есе та маловідомі твори класиків світової літератури.

Цікаві факи про Ольгу Фреймут (фото: РБК-Україна)