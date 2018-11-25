"Не хочу жити в реальному світі": Зеленський вразив несподіваним зізнанням

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Шоумен "тікає" від реальності за допомогою книг про фантастику

Популярний український актор і телеведучий Володимир Зеленський зізнався, за допомогою чого "тікає від реальності". Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Так, під час занять в тренажерному залі, Зеленський зізнався, чому "завжди читає фантастику".

"Я завжди читаю фантастику, тому що більше не хочу жити в реальному світі", - сказав він.

Відео: Зеленський зізнався, що читає фантастику (instagram.com/zelenskiy_official)

Звернемо увагу, що слова шоумена викликали справжній ажіотаж серед його шанувальників.

"І чим же вас не влаштовує ваша реальність", - поцікавилася користувач Ганна Щербак.

"Так скоро і Вірастюка наздоженеш", - підкреслив юзер Володимир Чорний.

"Вова, тягни", - сказав користувач Дмитро Вдовиченко.

Скріншот коментарів (instagram.com/zelenskiy_official)

Раніше ми писали, що "Квартал-95" знайшов способи боротьби з корупцією, випустивши саркастичний ролик з "зверненням" президента.

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Відео: РБК-Україна