"Не хочу жити в реальному світі": Зеленський вразив несподіваним зізнанням

Шоумен "тікає" від реальності за допомогою книг про фантастику
Популярний український актор і телеведучий Володимир Зеленський зізнався, за допомогою чого "тікає від реальності". Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці в Instagram.
Так, під час занять в тренажерному залі, Зеленський зізнався, чому "завжди читає фантастику".
"Я завжди читаю фантастику, тому що більше не хочу жити в реальному світі", - сказав він.
Відео: Зеленський зізнався, що читає фантастику (instagram.com/zelenskiy_official)
Звернемо увагу, що слова шоумена викликали справжній ажіотаж серед його шанувальників.
"І чим же вас не влаштовує ваша реальність", - поцікавилася користувач Ганна Щербак.
"Так скоро і Вірастюка наздоженеш", - підкреслив юзер Володимир Чорний.
"Вова, тягни", - сказав користувач Дмитро Вдовиченко.
Скріншот коментарів (instagram.com/zelenskiy_official)
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Відео: РБК-Україна