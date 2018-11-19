"Не хочу бути третьою зайвою": Оля Полякова представила відвертий сингл "Любовница"

Оля Полякова — Любовница
Королева ночі Оля Полякова, яка знову порадувала поверненням на паркет Танців з зірками, подарувала своїм шанувальникам новий сингл — на цей раз дуже чуттєвий і відвертий. Сильна пісня "Любовница" вже викликала хвилю захоплених коментарів на офіційній youtube-сторінці Полякової.
Новий хіт Полякової — сповідь коханки, яка розуміє, що вкрала любов у іншої жінки. При цьому в пісні співається: "Я поверну все, що вкрала, коханкою бути я не обирала".
Автором музики і слів виступила Ольга Животкова (Бажана).
Слова пісні "Любовница" Олі Полякової:
Я докурю последнюю свою,
Сама с собой поговорю начистоту,
По правде как же стала я такой?
Я посмотрю сама себе в глаза,
Ведь он был счастлив с ней,
пока я не пришла и не взяла себе ее любовь.
Стоим на перекрестке,
Перекрой наши с ней слезы.
Он не мой и никогда не был моим,
Любим другой.
Я не хочу быть третьей лишней,
Переключу дальний на ближний,
Я возвращу все, что украла,
Любовницей быть я не выбирала.
Я не хочу быть третьей лишней,
Я заплачу за то, что так вышло.
Виновница я и я отступаю,
Любовницей быть я не выбираю.
Я просто долго так его ждала,
Любила словно никого и никогда,
Хотела я, чтоб был он только мой.
Я затянусь им свой последний раз,
Я вычеркну из сердца нас,
Я каюсь в том, что счастлив был он всегда со мной.
Смотри, что мы наделали,
На три не делится целое.
Не мой, и никогда не был моим,
Любим другой.
Чуттєва Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Шанувальники Полякової поспішили залишити свої коментарі щодо нового хіта своєї улюблениці.
"Круто, душевно, чіпляє за найглибші струни душі!" — пише Vikafm Otyn.
"Яка прекрасна пісня і виконання. Захоплююся творчістю і шаленою енергетичною силою. Шалено подобається відео. Дякую за приємні моменти", — дякує _aleks 2018.
"Аж кров у жилах холоне від вокалу, проникає в серце... Дуже, дуже, дуже красива, хороша пісня і ролик супер. Такі пісні будуть жити вічно! Оля, Ви наша Легенда. Спасибі що даруєте Світу таке прекрасне і не повторимое", — захоплюється В'ячеслав Тимшин.
"Зворушливо і життєво. Браво!" — лаконічно дякує Інна Ялтанец.
"Оля, пісня шикарна! Дуже близька, дуже зачепило) У мене аж сльози на очах! Спасибі вам велике!" — зазначає Юлія Таранець.
"Я навіть не впізнаю голос Олі, але пісня чудова", — пише Марина Іванова.
"Незвично бачити Олю в такому амплуа, але її голос безмежний, мені здається цій дівчині підійде будь-який репертуар, і такий пісні є місце! Глибоке виконання", — підкреслює Анастасія Юр'єва.
Скріншот коментарів: youtube.com/Оля Полякова
Нагадаємо, раніше Оля Полякова епатувала своїх фанів дуже сміливою і яскравою фотосесією в стилі БДСМ. Разом зі співачкою тоді знімалися учасники шоу "Топ-моделі по-українськи".
Також відзначимо, що раніше Полякова розповіла, як ставиться до шопінгу і який дорогий аксесуар прикупила в бутіку Dolce&Gabbana.
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