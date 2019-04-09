"Не хоче чути правду": Яна Соломко поділилася глибокими переживаннями

Українська співачка Яна Соломко віддає весь свій час донечці Кірі. На її сторінці в соцмережі чимало фото і відео з улюбленою дівчинкою, а ось спільні знімки з чоловіком зникли, замість них з'явилися повні смутку філософські пости, які остаточно привели її прихильників до думки, що у Яни в родині не все гладко. Так, дівчина оголосила, що починає нове життя і готова відновити співочу кар'єру після багаторічної перерви. Яна також опублікувала в Instagram емоційний пост про нерозуміння між людьми.

Вона вирішила виплеснути свої душевні переживання і біль від того, що не може бути почута близькою людиною, яка вперто не хоче бачити очевидні речі.

"Сумно, коли людина не хоче чути правду... Коли вона вірить тільки в те, щосама сам вигадала... Дай Бог кожному з вас справжнього кохання! Щастя вам! Нехай доля зустрінеться з мрією", - залишила вона побажання для своїх читачів.

Текст Яна супроводила мрійливим фото, на якому вона проникливо дивиться в камеру. Розкішні пишні локони дівчина притримує рукою, а її губи чуттєво відкриті.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Шанувальники артистки відразу здогадалися, що мова йде про її чоловіка, бізнесмена Олега. Вони почали навперебій заспокоювати і підбадьорювати засмучену сімейними негараздами Яну, не скупилисяна слова розради і теплі побажання на її адресу.

"Ти неодмінно будеш щаслива, вір в це!", "Не переживай! Все найкраще ще попереду! Все встане на свої місця. Не завжди потрібно плакати, коли щось не так, як хотів, часто це до кращого", "Яночка, навіщо такі сумні вирази. Ви така гарненька, у вас така солодка доня. Будьте щасливі, будьте коханими", "Що правда, то правда, дуже сумно. Яночка, всього вам доброго, терпіння пережити цей період", "Чомусь мені здається, що ці слова про вашого чоловіка", - писали коментатори.

Раніше Яна Соломко поділилася яскравим фото з Єгипту, де відпочивала з донькою Кірою і своєю мамою.