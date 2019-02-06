"Не двоє ми": Арсен Мірзоян написав Тоні Матвієнко зворушливу композицію (відео)

Тоня Матвієнко - Не двоє

Трек "Не двоє" — перша спільна творча робота Тоні й Арсена. Створюючи сингл, Матвієнко вдалася до експерименту, запросивши до співпраці одного з найпрогресивніших музикантів країни Томаша Лукача. Виступивши в ролі саунд-продюсера, Томаш зазначає, що Тоня гнучка в роботі і хутко сприймає багато робочих моментів.

Водночас співачка скромно приписує всі заслуги Томашеві: "Він перший, кому вдалося так швидко змінити мій стиль виконання. Це був пошук, а в деяких моментах мені довелося себе "ламати". Я відчуваю інтерес до будь-чого нового, а Томаш якраз і допоміг відшукати мої нові грані у вокальній подачі. Я вдячна йому за це".

Хоча "Не двоє" Арсен написав ще восени під час гастролей, студійний запис пісні відкладався на невизначений термін через щільний концертний графік артистів. Адже розбивати запис на кілька етапів для співачки неприйнятно. "Сьогодні у мене один настрій, завтра — інший. А це завжди дається взнаки на вокалі. Аби вловити і передати настрій, пішло п'ять годин поспіль студійної роботи", — ділиться Тоня Матвієнко.

За її словами, в пісні "Не двоє" кожен, хто відчував цунамі почуттів і емоцій, впізнає себе. Трек вже є доступним на всіх цифрових майданчиках.

Нагадаємо, раніше Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян поділилися інтимними подробицями. До цього пара розкрила подробиці свого знайомства.

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