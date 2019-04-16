"Не тримай зла на ідіотів": Слава з НеАнгелів розохотила шанувальників сексі-фото

Камінська звернулася до хейтерів
Слава Камінська не дає спокою прихильникам. Солістка популярної групи НеАнгели продовжує ділитися пікантними і дуже спокусливими фото в яскравій міні-сукні з помітним золотим візерунком. Однак, головна фішка сукні – це звичайно ж виріз в зоні декольте, який демонструє красиві груди співачки.
Цікаво, що раніше Камінська вже публікувала парочку фото з цієї фотосесії. Шанувальники засипали її захопленими компліментами, відзначили, що у їх улюблениці розкішна фігура і т. д. Але звиичайно ж, не обійшлося і без хейтерів. Деякі зазначили, що фото "вульгарне", що Славі, як матері двох дітей, "не личить публікувати такі знімки".
І ось нове фото Слава вирішила присвятити саме хейтерам:
"На злобу дня! Для тих, хто ще не виговорився, прошу до столу", - підписала знімків Слава.
Чарівна Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Шанувальники співачка поспішили підтримати її. Багато порадили не звертати уваги на заздрісників:
Нагадаємо, раніше Слава з НАангелів розбурхала "апетитним" фото в басейні. Співачка позувала у стилі пінап і тримала в руках фастфуд.
Зазначимо, що до цього Слава з НеАнгелів налякала надмірною худобою, опублікувавши фото у червоному костюмі з шортами. Багато шанувальників Слави відзначили, що їй знову пора набрати вагу.