"Не тримай зла на ідіотів": Слава з НеАнгелів розохотила шанувальників сексі-фото

Слава Камінська не дає спокою прихильникам. Солістка популярної групи НеАнгели продовжує ділитися пікантними і дуже спокусливими фото в яскравій міні-сукні з помітним золотим візерунком. Однак, головна фішка сукні – це звичайно ж виріз в зоні декольте, який демонструє красиві груди співачки.

Цікаво, що раніше Камінська вже публікувала парочку фото з цієї фотосесії. Шанувальники засипали її захопленими компліментами, відзначили, що у їх улюблениці розкішна фігура і т. д. Але звиичайно ж, не обійшлося і без хейтерів. Деякі зазначили, що фото "вульгарне", що Славі, як матері двох дітей, "не личить публікувати такі знімки".

І ось нове фото Слава вирішила присвятити саме хейтерам:

"На злобу дня! Для тих, хто ще не виговорився, прошу до столу", - підписала знімків Слава.

Чарівна Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники співачка поспішили підтримати її. Багато порадили не звертати уваги на заздрісників:

Слава, ти прекрасна, не тримай зла на ідіотів!

Про красивих говорять погано лише ті, хто розуміє, що гірше їх, від заздрості)) Тому Ви красива і не думайте про тих, хто згорає від заздрості!

Ну, ну! супер-красуні всезнайки - ваш вихід))

Ваші образи все цікавіше і цікавіше!

Завжди дивує людська жовч, ну не подобається - пройди повз, навіщо виливати тонни негативу Прочитала коменти під минулим постом... При чому ізригують цю жовч люди, які абсолютно нічого не досягли!

Вчора читала відгуки... схудни... збільш... такий брєд заздрісників, що довго сміялася)

Заздрісні злі язики, не звертай увагу! Ти красуня!

Бомбезний!

Яка ж ти гарна!

100% красуня!

Особисто для мене ваша зовнішність – Ідеальна!

Нагадаємо, раніше Слава з НАангелів розбурхала "апетитним" фото в басейні. Співачка позувала у стилі пінап і тримала в руках фастфуд.

Зазначимо, що до цього Слава з НеАнгелів налякала надмірною худобою, опублікувавши фото у червоному костюмі з шортами. Багато шанувальників Слави відзначили, що їй знову пора набрати вагу.