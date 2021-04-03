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Названа захмарна вартість навчання сина Тіни Кароль в елітній школі Британії (відео)

Автор: Анна Кисельова

Українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно порадувала свого 12-річного сина Веніаміна незвичайним подарунком на день народження, відправила дитину вчитися до Великобританії. Як з'ясувалося, зараз хлопець навчається і проживає в Repton Preparatory School. При цьому вартість програми навчання по кишені не кожному.

Про це повідомляється в програмі "Викриття" на телеканалі Кyiv Live.

Як повідомляється, в рік освіта в цій школі, з проживанням та повним циклом харчування для дітей від 7 до 13 років коштує близько 1 мільйона гривень. Однак Веніамін за рішенням його мами, не користується всіма перевагами навчального закладу. Займаючись в школі, син артистки живе в українській родині.

Відповідно до джерела, у Великобританії Веніамін відмінно вивчив рідну мову. Він також співає народні пісні та відвідує клуб, в якому танцює український гопак з шаблею.

"Як зізнається Кароль, саме у Великобританії її син пізнав українську культуру більше, ніж у Києві. Хлопець також ходить там в церкву, де вивчає канони і допомагає під час священнослужіння", – йдеться в сюжеті.

Тіна Кароль розповіла про життя свого сина у Великобританії

До цього розкішний особняк Тіни Кароль під Києвом показали на відео.

Раніше повідомлялося, що недавно знайома Кароль розповіла, яка вона сусідка - хореограф Яна Заєць, яка винаймала разом із зіркою квартиру, також поділилася несподіваними спогадами про співачку.

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