"Назвали стервом!" Єфросиніна жорстко висловилася про своїх колег

Маша Єфросиніна (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Зірка перерахувала правила, які застосовує до своєї команди

Популярна українська телеведуча і одна з найстильніших жінок країни Маша Єфросиніна раптом розсердилася на своїх колег.

На свою сторінку в Instagram вона опублікувала пост, в якому заявила, що співробітники назвали її дуже вимогливою, маючи на увазі "стервом".

"Сьогодні мені сказали, що у мене "слава" дуже жорсткої в роботі людини! Всім, хто вважає мене ідеальною, заявляю - в перекладі на життєвий мову, це означає "стервом". Ярлик цей, у наш час і в нашому суспільстві, кріплять до тебе рівно з того моменту, як ти починаєш себе поважати!" - заявила Єфросиніна та супроводила пост своїми фото в суворому світлому костюмі.

Маша Єфросиніна (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Також вона перерахувала правила, які застосовує до своєї команди:

— Я приходжу вчасно, і не терплю запізнень! Не цінуєте мій час, значить, не будете цінувати і спільну справу. ⠀

— Я не переношу безграмотність. Якщо людина не ввібрала освітні ази, ні на що буде нанизувати великі форми. ⠀

— Я не прийму роботу "на від**бись" — це неповага до справи, і до всіх, хто працює самовіддано в команді. ⠀

— Я не розумію, коли невиконання встановлених домовленостей пояснюється: "Ну, ви ж зрозумійте, ми ще не зовсім в цьому розбираємося, ну, напартачили. Та, блін, ну увійдіть в положення, ми не розрахували"... Навіщо тоді бралися?

— Я не розумію бажання працювати мало, і бажання багато за це отримувати! ⠀

І ще, у мене не перетравлюється несправедливість! Ну, не виробляється у мене фермент для її переробки.

Маша Єфросиніна (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Після перерахованих правил, 40-річна знаменитість резюмувала:

"Тому так, я роблю зауваження, вказую на помилки, і вимагаю цілковиту віддачу від тих, з ким працюю на результат! Тому що я рівно стільки все життя вимагаю від себе! Під забороною в моєму особистому поведінковому переліку: приниження, образи, інтриги, підсиджування, істерики і дикий ор — це не конструктивно. І, врешті-решт, все краще стерво, ніж сука".

Нагадаємо, раніше Єфросиніна здивувала незвичайним вбранням.