Назвали "дівчиною мрії": Тодоренко розповіла про відпочинок в Одесі без чоловіка

Регіна Тодоренко влаштувала собі "домашню" відпустку - разом з синочком Михайлом телеведуча проводить час в рідній Одесі, насолоджуючись спілкуванням з сім'єю і старими друзями, а також щедрим застіллям. Її чоловік Влад Топалов залишився в Москві, де постійно проживає артистка з родиною. Молода мама ж із задоволенням ділиться кадрами з міста своєї юності і розповідає, як проводить там час.

Так, Регіна опублікувала "щасливе" фото, на якому зображена в білій сукні в дрібний горошок і з рукавами, і кросівках. Дівчина позує на терасі кафе, піднявши рукою волосся, і виглядає дуже задоволеною життям. Ведуча зізналася, що під час прогулянок по Одесі багато людей її впізнають і просять сфотографуватися, а один хлопець навіть назвав її "дівчиною мрії".

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Сьогодні встигла - зустрітися з друзями, обговорити "житіє" і роботу #YouTube-каналу - прогулятися по місту (5км) з дітьми - сфоткатися з 34мя перехожими, один із них навіть сказав: "Регіна, ви - Дівчина моєї мрії, шкода, що заміжня",

- заглянути в @jardin.od і @sabaneev.gourmet.garden - з'їздити на кладовище )", - розповіла Тодоренко про свої насичені дні

Підписники відзначають, що у відпустці у рідному місті завжди багато справ, а також захоплюються красою і безпосередністю Регіни.

Яка мила, красива

Дуже інтерессно

Ви як завжди прекрасні

Приголомшливий чоловік, промінчик сонечка!

Яка ти красива Регіна!

Ех, Одеса.

Мамина доця))

Красуня!

Ви шикарні і красиві!!!

Скріншот комментариеа (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко поділилася секретами чудесного перевтілення - ведуча розповіла, як "з мамки з розпатланою гулькою на голові перетворюється на "кралю", поки син спить.

Раніше Регіна Тодоренко показала фото з зоопарку в Одесі і попросила придумати до нього забавний підпис.