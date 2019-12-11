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Назад у майбутнє: стильна Ганна Різатдінова захопила "космічним" фото

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Гімнастка вразила футуристичними кадрами

Насичені зйомки шоу Танці з зірками 2019 завершилися, однак Ганні Різатдіновій ніколи розслаблятися і відпочивати. Хоч вона і не перемогла в проекті, а разом з партнером Олександром Прохоровим посіла друге місце, поступившись Ксенії Мішиній та Жені Коту, гімнастку навперебій запрошують на всілякі програми, проекти та інтерв'ю. Так, нещодавно вона взяла участь у зйомках нових випусків шоу "Суперінтуіція" на "Новому каналі".

А на нових фото в своєму Instagram Ганна і зовсім зображена серед загадкових футуристичних декорацій! При цьому спортсменка приміряла стильний і елегантний образ - сукню-міді молочного кольору, верхня частина якої іншого кольору. На ногах у дівчини чорні черевики, а на плечі вона накинула сіре болеро.

Різатдінова позує в коридорі, стіни, підлога і стеля якого прикрашені блискучим сріблястим матеріалом - в результаті вид вийшов дуже незвичайний і дещо "космічний".

Ганна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

"Назад в майбутнє", - підписала знімки Ганна англійською мовою.

До речі, у відео в своїх сторіс вона зізналася, що знаходиться в павільйоні, де знімали Танці з зірками, проте не в якості танцівниці.

Ганна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Захоплені і заінтриговані шанувальники поспішили обсипати гімнастку компліментами.

  • Ідеальна
  • Ганнуся, Ви розкішна!!!
  • Дуже красива))) Приємно дивитися
  • Дуже красива. Дуже йде така щаслива посмішка
  • Красуня
  • Красотулічка яка
  • найулюбленіша
  • Красуня Анюта
  • Навіть не питаю хто знімав

Скріншот коментарів (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Нагадаємо, раніше українська красуня Ганна Різатдінова вийшла на подіум у розкішній "квітковій" сукні. У Києві відбувся показ дебютної колекції Ольги Сумської.

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