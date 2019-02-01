Найди меня: реліз нового кліпу групи АГОНЬ від Radioaktive Films

АГОНЬ - Найди меня

Порушники спокою з групи АГОНЬ продовжують підігрівати інтерес до нового альбому "ЗАКЛАДКА" кліпом "Найди меня" з провокаційною трилогії, що складається з раніше випущених "Всім F***K" і "НЕКРУЖИТ".

Для зйомок нового відео артисти запросили режисера Val Semko і команду всесвітньо відомого продакшену Radioaktive Films, чиї сміливі, новаторські роботи для Coldplay, DJ Shadow, Foals, Tame Impala, MØ вражають уяву глядача.

Для кліпу "Найди меня" режисер вибрав похмурий сеттінг в стилі нео-нуар, який помістив вічну історію про кохання.

"Усвідомлення важливості чогось приходить до нас тільки тоді, коли ми це втрачаємо. Чим більше ми замінюємо ніж спілкування з живими людьми, тим менше місця залишається для теплоти. Перш, ніж ми остаточно перетворимося в холодних роботів, я б хотів нагадати людям про важливість людських почуттів. - коментує нову роботу Val Semko. - Ідеї для кліпу ми брали звідусіль. Фільми "той, що Біжить по лезу" і "Тихоокеанський рубіж", кіберпанк аніме начебто Neon Genesis Evangelion. Сам кліп знімали на занедбаному заводі. На жаль, у Києві ще достатньо місць, які виглядають так, ніби роботи вже захопили наш світ".

Сингл "Найди меня" продовжує загальний вектор нового альбому - качевий біт і саунд на стику відразу декількох жанрів: від року і панку до хіп-хопу і електроніки.

Новий трек вже доступний для продажу і скачування на всіх цифрових майданчиках і стримінгових сервісах. Просто знайди його!

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