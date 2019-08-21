Знайди Дантеса: Надя Дорофєєва потішила "сонним" фото з відпустки

Учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва, яка нещодавно порадувала шанувальників рідкісним кадром з колегою по музколлективу Позитивом, на цей раз поділилася оригінальним знімком з коханим чоловіком. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала забавне "сонне" фото з відпустки.

На знімку зображена розхристана і справді трохи заспана Надя без краплі макіяжу на обличчі. Якщо придивитися, на задньому плані за нею можна розгледіти частину обличчя, волосся та руку Володимира Дантеса. Судячи з усього, кадр був зроблений на яхті, на якій пара з друзями провели відпустку, плаваючи вздовж італійського узбережжя.

Однак зараз співачка вже повернулася до роботи і поскаржилася, що у неї таке відчуття, ніби відпочинок був дуже давно.

"Знайди @vladimirdantes ))) І ось вам сонна фотка з відпустки ) Здається це було так давно", - прокоментувала Дорофєєва.

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Підписники Надії захоплюються її природною красою і просять викладати побільше фото з коханим чоловіком, адже вони так мило виглядають разом.

Хоч ти і сонна, але все одно, така красива!! Як так?!

Частіше б фотки з Вовою

Давайте ще одна відпустка для нас, і кожен день фотошки з Вовою

Де б Володя не сховався, шевелюру все одно видно...

І все одно Милашка)()

Без макіяжу ти немов богиня

Прекрасна

Здорово найкрасивіші

Красуня і без мейкапу

найкрасивіша, не могуууу

Знайшов Володю за тобою

найкрасивіша, навіть коли сонна

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, до цього Надя Дорофєєва підкорила мережу фото з екс-дружиною і дітьми Потапа. Група Время и Стекло виступала у Туреччині, куди також приїхала близька подруга Дорофєєвої - Ірина Горова з дітьми.

До речі, чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес зробив несподіване зізнання у коханні чоловікові, чим не на жарт схвилював фанатів.