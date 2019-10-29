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"Навчився тримати ложку": Тодоренко похвалилася досягненнями сина і пам'ятним подарунком

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.10.2019 - 16:40
"Навчився тримати ложку": Тодоренко похвалилася досягненнями сина і пам'ятним подарунком
Фото: Регіна Тодоренко з сином (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуща отримала масу компліментів від шанувальників

Регіна Тодоренко насолоджується своїм материнство і намагається дати сину Михайлу тільки найкраще. Ведуча зізналася, що з появою малюка її життя і принципи кардинально помінялися. Тепер у пріоритеті його інтереси і турбота про хлопчика, зірка більше не йде на ризик так безстрашно, як і раніше, не працює заради свого задоволення, а на благо малюка. Регіна вирішила поділитися першими досягненнями Майкла (так хлопчика звуть в сім'ї).

Виявляється, син зірки навчився тримати ложку, а також вже малює, правда, ще смішно і зовсім невпевнено. Зате Регіна похвалилася пам'ятним подарунком від шанувальниць – картиною з конем. До речі, ведуча народилася в рік Коня, тому малюнок виявився символічним.

"Мій син ще малює дуже смішно і його мистецьким шедеврам ще далеко до світових полотен, поки він тільки навчився тримати ложку в руках. Тому картину, яку ви бачите на фото, створила чиясь дуже талановита дочка, яка і подарувала мені її. Ось так я виглядаю в очах цієї дівчинки – робочий красивий кінь!" - пожартувала зірка.

&quot;Навчився тримати ложку&quot;: Тодоренко похвалилася досягненнями сина і пам'ятним подарунком

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники звернули увагу не тільки на дитячий шедевр, але і на усміхнену Регіну. Ведуча позувала в джинсах і напівпрозорій блузі молочного кольору з зачіскою "мальвіною", яка, до речі, повертається в моду.

  • Ви така гарна, як лялечка. А без мейкапу, як школярка
  • Гарна конячка. Талановита дівчинка
  • Регіна, який гарний колір волосся у тебе
  • А Ви дійсно дуже красива!
  • Ти така класна, ти просто супер!
  • Яка ви гарна
  • Малюнок класний
  • Ти дуже красива

Скріншот коментарів

Раніше Влад Топалов показав зворушливе відео з сином, яке викликало суперечки серед шанувальників.

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