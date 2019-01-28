Нацвідбір на Євробачення 2019: "ЦеШо" - прогресивні експериментатори нового формату

Вони звикли поєднувати на сцені не тільки живу музику та вокал, але і робити із своїх виступів незабутній перфоманс

Видео: ЦеШо / TseSho "Hate"/ Youtube

Неординарные "ЦеШо" - это музыкально-театральная группа, социальный рэйв-бенд, который не только создает "другую музыку", но и устраивает яркий перфоманс на сцене.

Коллектив был основан в 2017 году и состоит из пяти артистов, которые имеют профессиональное актерское образование и закончили Киевский театральный университет им. Карпенко-Карого: Игорь Митальников, Маруся Ионова, Маричка Штирбулова, Надежда Голубцова и Екатерина Петрашова. Они не просто выступают, но и аккомпанируют себе на виолончели, мелодике, контрабасе, аккордеоне, ксилофоне, перкуссии и саксофоне.

Стоит отметить, что ребята играют на сцене собственного независимого молодого экспериментального "Театра-Пральні" и театрального проекта "Дах", а их режиссер и идейный вдохновитель - его руководитель и создатель Владислав Троицкий, открывший миру прогрессивные молодые украинские коллективы, такие как "ДахаБраха", Dakh Daughters, а также является президентом популярного фестиваля ГогольFest.

Фото: ЦеШо (facebook.com/teatrpralnia)

Творчество "ЦеШо" отображает все проблемы, существующие в современном обществе, поэтому не удивительно, что конкурсная композиция бенда под названием Hate затрагивает темы неприятия и ненависти, царящих в современном мире, ведь повсеместное недовольство жизнью можно легко увидеть даже в соцсети. По словам музыкантов, трек вышел провокационным и метким, потому должен найти отклик у слушателей, ведь этот животрепещущий вопрос знаком каждому.

Артисты признаются, что решение принять участие в Нацотборе было спонтанным, ведь они хотят поделиться своими мыслями и быть услышанными, сделав собственное искусство полезным для общества. Их не пугает понятие "не формат", ведь в современном мире давно стерты грани и он располагает к экспериментам и дает возможности реализовать нечто новое и неординарное.

Фото: ЦеШо (facebook.com/teatrpralnia)

С ребятами всегда на сцене их личные талисманы и уменьшенные копии: пять кукол одетых, также как они. Поэтому в своем номере они намерены, кроме всего прочего, использовать эту "фишку". В интервью сайту СТБ музыканты отметили, что впервые будут выступать под "минус".

Фото: ЦеШо (facebook.com/teatrpralnia)

"Мы впервые будем играть под минус и петь только вживую. В своих выступлениях мы используем кукол. Идея эта принадлежит Владу Троицкому, нашему режиссеру. Скорее всего, в номере на Национальном отборе мы тоже будем их использовать. В группе пять человек и пять кукол, они - наши мини-копии, символы следующих поколений, нас маленьких, тех, кто мы внутри. Кроме того, у нас есть художники, которые работают с вижуалом", - приоткрыли завесу тайны артисты.

Фото: ЦеШо (facebook.com/teatrpralnia)

Несмотря на молодой "возраст", "ЦеШо" успел принять участие во многих знаковых мероприятиях: ГогольFest, Atlas Weekend, кинофестиваль "Молодость" и международный театральный фестивал Mitem в Венгрии.

Фото: ЦеШо (facebook.com/teatrpralnia)

Недавно ребята вернулись из тура по Европе и США, где их отлично встретил слушатель и зритель, и они надеятся, что в Украине на Нацотборе их ждет не менее теплый прием.

Ранее стало известно о "взлете" позиций Украины в букмекерских рейтингах, опубликованных на сайте Евровидения 2019.

Напомним, что 22 января стало известно о рокировке в рядах участников Нацотбора – место добровольно выбывшей Татьяны Решетняк (TAYANNA) заняла певица MARUV (Анна Корсун).

К слову, организаторы Нацотбора на Евровидение 2019 были возмущены объявлением Татьяны Решетняк (TAYANNA) о снятии своей кандидатуры незадолго до старта.