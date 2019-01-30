Нацвідбір на Євробачення 2019: The Hypnotunez - суміш свінгу і енергії панку

Хлопці першими вийдуть на сцену у першому півфіналі Нацвідбору

Уже совсем скоро, 9 февраля, состоится первый полуфинал Нацотбора на Евровидение 2019. На сцену выйдет первая восьмерка участников, которые будут бороться за право представлять Украину на престижном музыкальном конкурсе в Израиле. Первыми свою конкурсную песню представит винницкая группа The Hypnotunez - во время жеребьевки именно им достался номер 1.

Коллектив уже обнародовал песню, с которой будет покорять судей Нацотбора – это композиция на английском языке "Hey".

Видео: The Hypnotunez - Hey (youtube.com/The Hypnotunez)

В своем звучании музыканты совмещают джаз, свинг, панк-рок и называют этот стиль swingcore.

"Мы взяли лучшее из старой музыки, свинга, R'n'B, с каплей энергии из панка и гаража", - отмечают The Hypnotunez.

При этом музыканты заявляют, что не создавали песню специально для Евровидения, а просто выбрали одно из своих произведений, поскольку не хотели подстраиваться под какие-либо форматы.

Фото: (instagram.com/the_hypnotunez)

"Что-то давненько мы не были в Израиле. А, стоп, мы никогда не были в Израиле! Если серьезно, мы хотим предложить альтернативу украинскому шоу-бизнесу и расширить аудиторию, которая ним заинтересуется", - говорит лидер группы Гера Луидзе об их участии в Нацотборе.

Группа The Hypnotunez была создана в Виннице шесть лет назад. Фронтмен коллектива Гера Луидзе начал поиски музыкантов еще в далеком 2013 году.

Название группы походит от слова hypno (гипно-), и tune – мелодия, таким образом The Hypnotunez означает “гипнотическая мелодия“.

Видео: (youtube.com/The Hypnotunez)

Состав коллектива несколько раз менялся, на данный момент The Hypnotunez – это:

Гера Луидзе – контрабас, вокал

Тимур Ахтамов – саксофон

Сергей Суздальцев – ударные

Владимир Линник – тромбон

Антон Гнатенко – саксофон

Юрий Бикбаев – гитара

Фото: (instagram.com/the_hypnotunez)

За шесть лет существования одним из достижений винницкой свингкор группы The Hypnotunez стало участие в шоу “Х-Фактор 7” (2016), где они дошли до полуфинала и заняли пятое место. Тогда на них обратила внимание лидер группы The Hardkiss Юлия Санина, которая была тогда одним из наставников и сделала их Джокером шоу - то есть им был дан иммунитет от вылета из программы на первых стадиях.

В результате они стали одной из самых востребованных украинских фестивальных групп - ребята могут похвастаться участием в таких фестивалях, как Film Festival UKRAINA, Inne Brszmenia, Джаз Коктебель 2016 Umsonst und Draussen Karlstadt, Revolution Festival.

Во время гастролей The Hypnotunez побывали почти во всех уголках Украины, а также ездили выступать в Польшу, Молдову, Германию, Беларусь, Чехию, Францию ​​и Венгрию.

Фото: (instagram.com/the_hypnotunez)

За шесть лет своего существования коллектив записал только одну полноформатную пластинку – Shout. Dark&Mysterious (2016), а также издал несколько синглов и ЕР.

Фото: (instagram.com/the_hypnotunez)

Ранее стало известно о "взлете" позиций Украины в букмекерских рейтингах, опубликованных на сайте Евровидения 2019.

Напомним, что 22 января стало известно о рокировке в рядах участников Нацотбора – место добровольно выбывшей Татьяны Решетняк (TAYANNA) заняла певица MARUV (Анна Корсун).

Кстати, LITE собрал топ-10 интересных фактах о группе Braii, которая примет участие в Нацотборе на Евровидение 2019.