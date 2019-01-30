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Нацвідбір на Євробачення 2019: The Hypnotunez - суміш свінгу і енергії панку

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.01.2019 - 14:01
Нацвідбір на Євробачення 2019: The Hypnotunez - суміш свінгу і енергії панку
The Hypnotunez (колаж РБК-Україна)

Хлопці першими вийдуть на сцену у першому півфіналі Нацвідбору

Вже зовсім скоро, 9 лютого, відбудеться перший півфінал Нацвідбору на Євробачення 2019. На сцену вийде перша вісімка учасників, які будуть боротися за право представляти Україну на престижному музичному конкурсі в Ізраїлі. Першими свою конкурсну пісню представить вінницький гурт The Hypnotunez - під час жеребкування саме їм дістався номер 1.

Колектив вже оприлюднив пісню, з якою буде підкорювати суддів Нацвідбору – це композиція англійською мовою "Hey".

Відео: The Hypnotunez - Hey (youtube.com/The Hypnotunez)

У своєму звучанні музиканти поєднують джаз, свінг, панк-рок і називають цей стиль swingcore.

"Ми взяли найкраще з старої музики, свінгу, R'n'B, з краплею енергії з панку та гаража", - зазначають The Hypnotunez.

При цьому музиканти заявляють, що не створювали пісню спеціально для Євробачення, а просто вибрали один із своїх творів, оскільки не хотіли підлаштовуватися під будь-які формати.

Нацвідбір на Євробачення 2019: The Hypnotunez - суміш свінгу і енергії панку

Фото: (instagram.com/the_hypnotunez)

"Щось давненько ми не були в Ізраїлі. А, стоп, ми ніколи не були в Ізраїлі! Якщо серйозно, ми хочемо запропонувати альтернативу українському шоу-бізнесу та розширити аудиторію, яка ним зацікавиться", - каже лідер групи Гера Луідзе про їх участь у Нацвідборі.

Група The Hypnotunez була створена у Вінниці шість років тому. Фронтмен колективу Гера Луідзе почав пошуки музикантів ще в далекому 2013 році.

Назва групи походить від слова hypno (hypno-), і tune – мелодія, таким чином The Hypnotunez означає “гіпнотична мелодія“.

Відео: youtube.com/The Hypnotunez)

Склад колективу кілька разів змінювався, на даний момент The Hypnotunez – це:

  • Гера Луидзе – контрабас, вокал
  • Тимур Ахтамов – саксофон
  • Сергій Суздальцев – ударні
  • Володимир Линник – тромбон
  • Антон Гнатенко – саксофон
  • Юрій Бікбаєв – гітара

Нацвідбір на Євробачення 2019: The Hypnotunez - суміш свінгу і енергії панку

Фото: (instagram.com/the_hypnotunez)

За шість років існування одним з досягнень вінницької свінгкор групи The Hypnotunez стала участь у шоу "Х-Фактор 7" (2016), де вони дійшли до півфіналу і посіли п'яте місце. Тоді на них звернула увагу лідер групи The Hardkiss Юлія Саніна, яка була тоді одним з наставників і зробила їх Джокером шоу - тобто їм було надано імунітет від вильоту з програми на перших стадіях.

В результаті вони стали однією з найбільш затребуваних українських фестивальних груп - хлопці можуть похвалитися участю в таких фестивалях, як Film Festival UKRAINA, Inne Brszmenia, Джаз Коктебель 2016 Umsonst und Draussen Karlstadt, Revolution Festival.

Під час гастролей The Hypnotunez побували майже в усіх куточках України, а також їздили виступати в Польщу, Молдову, Німеччину, Білорусь, Чехію, Францію та Угорщину.

Нацвідбір на Євробачення 2019: The Hypnotunez - суміш свінгу і енергії панку

Фото: (instagram.com/the_hypnotunez)

За шість років свого існування колектив записав тільки одну повноформатну платівку – Shout. Dark&Mysterious (2016), а також видав кілька синглів та ЕР.

Нацвідбір на Євробачення 2019: The Hypnotunez - суміш свінгу і енергії панку

Фото: (instagram.com/the_hypnotunez)

Раніше стало відомо про "зльот" позицій України у букмекерських рейтингах, опублікованих на сайті Євробачення 2019.

Нагадаємо, що 22 січня стало відомо про рокіровку в рядах учасників Нацвідбору – місце добровільно вибулої Тетяни Решетняк (TAYANNA) зайняла співачка MARUV (Анна Корсун).

до речі, LITE зібрав топ-10 цікавих фактів про групу Braii, яка візьме участь у Нацвідборі на Євробачення 2019.

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