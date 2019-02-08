Нацвідбір на Євробачення 2019: LAUD презентував ліричну конкурсну пісню

Видео: LAUD - 2 дні Ukrainian National Selection for Eurovision 2019 (youtube.com/LAUD)

Один из участников Национального отбора на Евровидение 2019, первый полуфинал которого состоится в субботу, 9 февраля, певец Влад Каращук, известный как LAUD, представил лирическую композицию “2 дні”, с которой он примет участие в конкурсе.

"2 дні" - это лирическая баллада. Как и большинство моих песен, она о любви, о романтических отношениях, а если точнее, о разлуке с любимой девушкой. На отборе я спою ее на украинском, но мы работаем и над англоязычной версией", - рассказал артист.

Авторами музыки и слов выступили Иван Клименко и Станислав Черный. Отметим, что LAUD исполнит песню во втором полуфинале 16 февраля, во время прямого эфира на телеканалах СТБ и UΛ:Перший.

Фото: LAUD (instagram.com/laud_vk)

Поклонники отметили, что сама песня очень хорошая, однако выразили сомнения, что она подходит для такого конкурса, как Евровидение.

"Пісня хороша. Але в минулому році, у рамках Євробачення, пісня була краща. Вона була. ..із шармом і ізюминкою.";

"Песня не для Евровидения....";

"Крутая песня, молодец оправдал надежды";

"Все. Вы всех нас прикончили в этом году. Я так ждала. Хорошая песня вообще отличная,но не вау";

"Так я ждала песню.... я люблю Laud, песня хорошая качественная, но к сожалению мимо Евровидения. Опять не дотянул. Зажигать надо. Наверное кроме Maruv больше некому в этом году. Как то все перемудрили на этот раз. Жаль.";

"Люблю Лауд, і ця пісня точно йде до мого плей листу, втім не впевнений щодо самого євробачення.", - пишут пользователи сети в комментариях.

Скриншот комментариев (youtube.com/LAUD)

Это будет уже вторая попытка исполнителя завоевать право представлять Украину на Евровидении. В феврале 2018 года LAUD принял участие в Национальном отборе с композицией Waiting. По результатам первого полуфинала он занял первое место, получив высший балл от жюри и семь баллов от телезрителей (за него проголосовало почти 15% зрителей). Он также является финалистом Нацотборов на Детское Евровидение 2007, 2008, 2009 годов.

Отметим, что 23 октября 2018 в свет вышел дебютный альбом LAUD. Альбом получил название “Музика” и включает двенадцать композиций: девять на украинском языке, две на русском и одну на английском.

Фото: LAUD (instagram.com/laud_vk)

На данный момент LAUD выпустил четыре видеоклипа: “У Цю Ніч”, “Не Залишай”, “Вигадав” и “Подоляночка”. Общее количество просмотров клипов на официальном канале Youtube достигло 2,2 млн.

Напомним, после жеребьевки порядка выступлений на Нацотборе RBC-Lite пообщался с LAUD и узнал, почему он решил снова попробовать свои силы в Национальном отборе.

Мы также сообщали, что Сергей Лазарев во второй раз представит Россию на Евровидении.

Кроме того, предлагаем познакомиться со всеми участниками Национального отбора.