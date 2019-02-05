Нацвідбір на Євробачення 2019: KiRA MAZUR – самобутнє звучання українського фолку

Оригінальна і епатажна співачка встигла встановити незвичайний пісенний рекорд України

Видео: YouTube/KiRA MAZUR

KiRA MAZUR – это сценический псевдоним 27-летней певицы, композитора и автора песен Елены Мазур. Музыкой артистка увлекалась с раннего детства. В 5 лет она уже играла на пианино и даже пошла в музыкальную школу.

В 2014 году она дебютировала с песней "Карі очі" в стиле фолк. Певица признается, что после выпуска трека ее даже стали называть "ВВ" в юбке", ведь по манере звучания музыка легенд украинского рока и молодой исполнительницы была очень схожа. Правда, в родной Украине ей сразу дали понять, что это не форма, поэтому она решила попытать счастья за границей.

Фото: KiRA MAZUR (instagram.com/kira__mazur)

В 2015 году певица начала работу с известным французским продюсером и обладателем премии Grammy Керредином Солтани, а уже через год вместе они стали почетными гостями Международного джазового фестивалю "Leopolis Jazz Fest". В этом же 2016 году она выпускает клип на дебютную песню "Карі очі", котрый в первый же день попал в топ YouTube.

Видео: YouTube/KiRA MAZUR

Кроме того, KiRA MAZUR стала музой украинского дизайнера Алексея Залевского и даже создала для него оригинальный номер на песню "Мамба", которой сопровождался показ модельера на Ukrainian Fashion Week 2017/2018.

Видео: YouTube/KiRA MAZUR

Также экстравагантная экспериментаторша шокировала публику своим появлением на YUNA-2017 в платье от Залевского, которое было сделано из контрацептивов. Но и цель у этого выхода в свет была очень благородной - обратить внимание на проблему эпидемии СПИДа в нашей стране, и певице это удалось.

Фото: KiRA MAZUR (instagram.com/kira__mazur)

В октябре 2018 года Kira выпустила дебютный альбом "Мой Folk", причем сделала это очень оригинальным образом, установив рекорд Украины – она стала "Первой певицей, исполнившая песню во время прыжка с парашютом" и покорила высоту 4200 метров.

"Впечатление - это выход из самолета! Сделать этот шаг, и пойти вниз головой со скоростью 200км / ч ... Минута свободного падения... И потом еще 4 с парашютом. И все это время знаете что я делала? Пела!" - написала тогда артистка в Instagram.

Фото: KiRA MAZUR (instagram.com/kira__mazur)

Как признается сама Кира, у нее есть удивительная способность – угадывать победителя конкурса Евровидение. Так, она заранее предсказала триумф Джамалы, Сальвадора Сабрала и Нетты Барзилай.

Фото: KiRA MAZUR (instagram.com/kira__mazur)

На Нацотборе на конкурс Евровидение 2019 Кира представит свою песню "Дихати". Она рассказывает, что изначально готовила совершенно другой сингл, но ее попросила презентовать еще пару вариантов, среди которых и была эта композиция. Стоит отметить, что «Дихати» был изначально совместным треком певицы с ее коллегой Анной Сулимой, но затем превратился в сингл.

Фото: KiRA MAZUR (instagram.com/kira__mazur)

Сама же артистка характеризует свое произведение как атмосферную песню о любви с определенными нотами революционного настроения.

В интервью сайту СТБ певица немного рассказала о номере, который будет созвучен с контекстом ее композиции.

"Могу сказать, что мой номер можно описать словами: любовь, борьба, воинственность. Но, конечно, это не описывает мой номер должным образом. Потому что очень важно, как это выглядит, а не только как звучит и какие эмоции вызывает", - отмечает она.

Фото: KiRA MAZUR (instagram.com/kira__mazur)

KiRA MAZUR отмечает, что ей есть, что сказать широкой аудитории, поэтому она хочет подарить свое творчество слушателю и быть услышанной и понятой.

Напомним, что одни из фаворитов Нацотбора на Евровидение 2019, группа KAZKA педставила конкурсную песню Apart.

К слову, песню для Нацотбора на Евровидение 2019 представили и еще одни участники - группа BAHROMA.

Ранее, фаворитка Нацотбора на Евровидение 2019 VERA KEKELIA презентовала чувственную и ритмичную композицию под названием WOW.