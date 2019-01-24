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Нацвідбір на Євробачення 2019: група KAZKA назвала свого головного суперника

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.01.2019 - 18:00
Нацвідбір на Євробачення 2019: група KAZKA назвала свого головного суперника
Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

Учасники гурту переконані, що боротьбу вже розпочато

Учасники групи KAZKA розповіли у своєму акаунті Instagram, що вони думають про конкуренцію на Національному відборі на Євробачення 2019, і кого з учасників вважають своїми головними суперниками.

Нацвідбір на Євробачення 2019: група KAZKA назвала свого головного суперника

Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

"Гра тіней: не потрібно бути Шерлоком, щоб здогадатися, що в кожному конкурсі відчувається конкуренція. Але наш найбільший противник сьогодні - ми самі. Боротьба розпочата!" - написали вони на своїй сторінці в соцмережах.

Шанувальники підтримали своїх кумирів і побажали їм перемоги.

Нацвідбір на Євробачення 2019: група KAZKA назвала свого головного суперника

Нацвідбір на Євробачення 2019: група KAZKA назвала свого головного суперника

Нацвідбір на Євробачення 2019: група KAZKA назвала свого головного суперника

Нацвідбір на Євробачення 2019: група KAZKA назвала свого головного суперника

Нацвідбір на Євробачення 2019: група KAZKA назвала свого головного суперника

Нацвідбір на Євробачення 2019: група KAZKA назвала свого головного суперника

Скріншот: Коментарі до посту групи KAZKA (instagram.com/kazka.band)

"Віримо в тебе"

"Казка вперед до перемоги. Вірю у вас"

"відчуваю буде жарко"

"Тільки перемога"

"Саша, рви!! Мечі!!! Ти найкраща!!!!! Вірю в тебе всією душею!!!!!"

"Йооойй"

"Я мрію опинитися у вашій команді"

"З Таянной було б простіше у відборі. Марув сильна"

"найголовніше бути впевненим і вперед, все буде клас. Щасти!"

"Хлопці, Ви супер. У Вас все вийде"

"Чесно, тільки на вас надія ..., після прослуховування конкурсних композицій ... не підкачайте! Віримо"

"Kazka is No group.1 from UA for me"

"Красуня"

"Удачі вам!!! Тримаємо кулочки за вас!" - написали слова підтримки шанувальники.

Нагадаємо, що ми вже писали про одне з висловлювань знаменитої групи в соцмережах, з приводу шансів на перемогу в Національному відборі. Успіх групі KAZKA пророкують не тільки критики і шанувальники. Самі музиканти також упевнені в тому, що отримають перше місце.

Нещодавно ми писали, що група KAZKA вирішила провести зимові канікули не разом. Олександра і Микита провели відпустку на Шрі-Ланці, де їм довелося навіть викупати слоненя. А Дмитро поїхав на Гуцульщину, звідки надіслав відео, як відкопував зі снігу Жигулі.

Крім того, KAZKA нещодавно похвалилася вражаючими досягненнями в Youtube.

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