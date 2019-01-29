Нацвідбір на Євробачення 2019: Bahroma — музика, наповнена сенсом

З якою піснею буде виступати колектив ще не відомо

Почему альтернативщики, которые считают Евровидение "блестящим конкурсом страз", решили попытать удачу во второй раз на Нацотборе? Разбирался LITE.

Bahroma коллектив загадочный и скрытный, за 10 лет существования группы можно насчитать с десяток интервью в печатных изданиях, еще меньше видео о них. Действительно, несмотря на то, что группа собирает большие площадки, ребята мало о себе говорят.

"Нам не нравится говорить про самих себя ввиду нашей скромности. А главная изюминка группы Bahroma — наша музыка", - признался как то фронтмен группы Роман Бахарев.

Фото: (instagram.com/bahroma)

Известно только несколько фактов о создании Bahroma. Первое, это то, что красивое название группы — это слово, состоящее из первых букв имени и фамилии фронтмена Роман Бахарева. И второе, что у группы 3 дня рождения. По одной из версий годом рождения группы принято считать 2009, когда только родилось название и идея. По другой – день рождения Bahroma приходится на 2011 год – выход первого серьезного сингла группы "Надолго". И третья, отсчет "большой" истории с 14 февраля группы ведется с 2014 года – дня, когда Интеренете вышел дебютный диск Bahroma "Внутри".

Фото: (instagram.com/bahroma)

Альтернативная рок-группа Bahroma с тех пор уверенно заняла нишу скромных гениев украинской рок-музыки, они делили сцену с такими мастодонтами, как Океан Эльзы, Hurts, BrainStorm, Ляпис Трубецкой, Good Charlotte.

В их творческой копилке есть саунтрек к популярному молодежному сериалу, песню "На глубине" можно услышать в сериалити "Киев днём и ночью".

Фото: (instagram.com/bahroma)

Ребята дают ежегодно десятки концертов в Украине и за ее пределами, а о том, почему они в этом году опять решились на участие в Нацотборе говорят просто.

BAHROMA - На Глубине (youtube.com)

BAHROMA - Искрами (youtube.com)

BAHROMA - На Юг (youtube.com)

"Мне кажется, Евровидение в Украине перестает быть "блестящим конкурсом страз". Он становится более музыкальным и наполненным смыслом. Спустя восемь лет нам есть что сказать. За плечами имеем большой опыт, но мы все так же остались честными со своим слушателем", - утверждает фронтмен группы Роман Бахарев.

Песня для выступления на Нацотборе уже готова, но ее пока еще держат в тайне.

"Обещаем вас порадовать трогательной песней и крутым выступлением", - пообещали музыканты Bahroma.

Состав группы BAHROMA:

Роман Бахарев — гитара, вокал

Дмитрий Крузов — гитара

Юрий Нацвлишвили — бас-гитара

Александр Баринов — ударные

Кроме того, уже известен порядок выступления артистов на Нацотборе на Евровидение 2019. Bahroma выступает под нормеров 8 в первый день прямых эфиров.

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