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Наталя Могилевська в розкішному платті похвалилася стрункими ніжками

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Співачка поцікавилася у шанувальників, як вони зустріли Новий рік

Наталя Могилевська знаходиться у відмінній формі і з задоволенням демонструє підтягнуту фігуру в спокусливих і вражаючих нарядах. Так, нещодавно співачка розбурхала мережу знімком в прозорій спідниці, а заодно розкрила секрет гармонійних відносин з чоловіками. В перші дні січня артистка вирішила поцікавитися у своїх шанувальників, як пройшла зустріч Нового року 2020.

На опублікованому в Instagram зірки фото Наталія відображена в розкішній сукні з квітковим принтом і пікантним розрізом на стегні. Знаменитість сидить на підлокітнику дивана з келихом шампанського в руці. Вона ефектно закинула ногу на ногу, захоплюючи їх довжиною і стрункістю. Ефектний лук завершують босоніжки на шпильці і ніжний макіяж на обличчі артистки.

"Друзі, як проходять ваші свята? Розповідайте, хто як відзначив :))" - прокоментувала кадр Могилевська.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Захоплені підписники обсипали Наталю лавиною комлпиментов в коментарях.

  • Леді
  • Щаслива!!!!
  • Ах ах ах, ці ніжки
  • Шикарне плаття і девчуля)) також))
  • Плаття круте
  • Красуня Обожнюю
  • Єдина, хто ще не зійшла з розуму і схожа все ще сама на себе
  • Вау яка богиня люблю. найкращі пісні тільки у тебе
  • Карколомна!
  • Образ - бомба !
  • Жінка вогонь
  • Відмінно виглядаєте!)
  • Наталя,Ви чарівні!))

Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, Наталю Могилевську застали в обіймах одруженого відомого співака.

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