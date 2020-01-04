Наталя Могилевська в розкішному платті похвалилася стрункими ніжками

Наталя Могилевська знаходиться у відмінній формі і з задоволенням демонструє підтягнуту фігуру в спокусливих і вражаючих нарядах. Так, нещодавно співачка розбурхала мережу знімком в прозорій спідниці, а заодно розкрила секрет гармонійних відносин з чоловіками. В перші дні січня артистка вирішила поцікавитися у своїх шанувальників, як пройшла зустріч Нового року 2020.

На опублікованому в Instagram зірки фото Наталія відображена в розкішній сукні з квітковим принтом і пікантним розрізом на стегні. Знаменитість сидить на підлокітнику дивана з келихом шампанського в руці. Вона ефектно закинула ногу на ногу, захоплюючи їх довжиною і стрункістю. Ефектний лук завершують босоніжки на шпильці і ніжний макіяж на обличчі артистки.

"Друзі, як проходять ваші свята? Розповідайте, хто як відзначив :))" - прокоментувала кадр Могилевська.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Захоплені підписники обсипали Наталю лавиною комлпиментов в коментарях.

Леді

Щаслива!!!!

Ах ах ах, ці ніжки

Шикарне плаття і девчуля)) також))

Плаття круте

Красуня Обожнюю

Єдина, хто ще не зійшла з розуму і схожа все ще сама на себе

Вау яка богиня люблю. найкращі пісні тільки у тебе

Карколомна!

Образ - бомба !

Жінка вогонь

Відмінно виглядаєте!)

Наталя,Ви чарівні!))

Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, Наталю Могилевську застали в обіймах одруженого відомого співака.