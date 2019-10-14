Наталя Могилевська розсекретила свого фаворита на Танцях з зірками 2019

Співачка розповіла, за кого вболіває на проекті
У неділю, 13 жовтня відбувся вже восьмий прямий ефір популярного шоу Танці з зірками 2019, за результатами якого проект залишила пара Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна. Співачка Наталя Могилевська, яка двічі брала участь в шоу і виграла його в 2017 році в парі з Ігорем Кузьменко, вирішила розповісти, за кого ж вона вболіває в цьому сезоні.
На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала кілька фото, на яких вона зображена разом із зіркою "Квартал 95" Оленою Кравець, тим самим уже розкрив інтригу. Втім, подобається Наталі не тільки актриса.
Фото: Наталія Могилевська і Олена Кравець (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Мене часто запитують хто мої фаворити #ТанцізЗірками в цьому сезоні. Мені дуже подобається Дзідзьо, я його обожнюю. Мені подобається пара Женя Кіт і Мішина Ксенія - сексуальні, пластичні, але моя лідер і просто беззаперечний фаворит Олена Кравець, вона приголомшлива! Вона глибока, актриса всіх амплуа, вона перепроживає кожну роль; красуня, трудівниця, Зірка! А хто на вашу думку гідний перемоги в цьому сезоні?" - поділилася Могилевська.
Фото: Таянна, Наталя Могилевська і Олена Кравець (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Користувачі мережі почали називати своїх улюбленців у шоу, при цьому багато хто згодні з співачкою і теж вболівають за Кравець.
Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Нагадаємо, що Наталя Могилевська прийшла в захват від чуттєвого кавера Регіни Тодоренко на свій хіт.
До речі, Наталя Могилевська зачарувала мережу ніжним фото з Владом Ямою.