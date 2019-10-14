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Наталя Могилевська розсекретила свого фаворита на Танцях з зірками 2019

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.10.2019 - 10:56
Наталя Могилевська розсекретила свого фаворита на Танцях з зірками 2019
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка розповіла, за кого вболіває на проекті

У неділю, 13 жовтня відбувся вже восьмий прямий ефір популярного шоу Танці з зірками 2019, за результатами якого проект залишила пара Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна. Співачка Наталя Могилевська, яка двічі брала участь в шоу і виграла його в 2017 році в парі з Ігорем Кузьменко, вирішила розповісти, за кого ж вона вболіває в цьому сезоні.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала кілька фото, на яких вона зображена разом із зіркою "Квартал 95" Оленою Кравець, тим самим уже розкрив інтригу. Втім, подобається Наталі не тільки актриса.

Наталя Могилевська розсекретила свого фаворита на Танцях з зірками 2019

Фото: Наталія Могилевська і Олена Кравець (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Мене часто запитують хто мої фаворити #ТанцізЗірками в цьому сезоні. Мені дуже подобається Дзідзьо, я його обожнюю. Мені подобається пара Женя Кіт і Мішина Ксенія - сексуальні, пластичні, але моя лідер і просто беззаперечний фаворит Олена Кравець, вона приголомшлива! Вона глибока, актриса всіх амплуа, вона перепроживає кожну роль; красуня, трудівниця, Зірка! А хто на вашу думку гідний перемоги в цьому сезоні?" - поділилася Могилевська.

Наталя Могилевська розсекретила свого фаворита на Танцях з зірками 2019

Фото: Таянна, Наталя Могилевська і Олена Кравець (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Користувачі мережі почали називати своїх улюбленців у шоу, при цьому багато хто згодні з співачкою і теж вболівають за Кравець.

  • Кравець
  • Лена - чарівність!
  • Кравець супер!!!!
  • Багато хто гідний перемоги,можна сказати все, але я вбиліваю за Барбір
  • Володимир Остапчук!!!!!!!
  • З вами всеодно не порівняти
  • Ви, Наталю, для мене уособлення українського «Танці з зірками». Мені здається заради Вас цей формат повинні були ввести в нашій країні. Щира подяка за Вашу титанічну працю.
  • Кіт і Мішина
  • І моя теж
  • Як все таки приємно дивитися на красивих жінок, в красивих сукнях, в міру сексуальних і стриманих! Ви красуні
  • Різатдінова
  • Тільки і виключно - Олена Кравець!!!

Наталя Могилевська розсекретила свого фаворита на Танцях з зірками 2019Наталя Могилевська розсекретила свого фаворита на Танцях з зірками 2019

Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, що Наталя Могилевська прийшла в захват від чуттєвого кавера Регіни Тодоренко на свій хіт.

До речі, Наталя Могилевська зачарувала мережу ніжним фото з Владом Ямою.

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