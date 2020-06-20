Наталя Могилевська в прозорій накидці приголомшила пікантними фото у ванні

Наталя Могилевська не нудьгувала на карантині - співачка активно займалася творчістю. Днями вона представила ніжний і одночасно видовищний міні-фільм про кохання на карантині "Любов - то велика сила", який складається з п'яти кліпів співачки на нові версії хітів, що вже встигли полюбитися її шанувальникам. Крім того, 44-річна артистка розбурхує відвертими кадрами в своєму Instagram.

Так, Наталя опублікувала фото з вельми незвичайної фотосесії, яка була зроблена у ванній кімнаті. Зірка з'явилася в кадрі в легкій білій сукні в підлогу на тонких бретелях, поверх якої вдягла прозору накидку з поліетилену.

Могилевська у млосній позі позувала, стоячи прямо у ванні, а не ще одному кадрі вона всілася на бортик, спокусливо закинувши ногу на ногу.

Наталя Могилевська влаштувала фотосесію прямо у ванній (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Вибирайте! 1 або 2 Ваші версії, чим я займаюся у ванній? ;)" - запропонувала шанувальникам вгадати Наталія.

Фолловери відреагували на публікацію численними захопленими компліментами і почали гадати, в якому творчому проекті артистка бере участь на цей раз. Більшість схилилася до думки, що знаменитість знімає новий кліп.

Знімаєте кліп, перша мені більше подобається

Може бути ви знімаєте новий кліп?

Наташа - це супер секси

Гідропарк рулить))

Заробляєте гроші, тобто знімаєте кліп

Перша красива, але ви красива скрізь і завжди!!!

А мені 2 ну дуже добре подобається, а особливо обличчя

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