Наталя Могилевська в прозорій накидці приголомшила пікантними фото у ванні

Співачка запропонувала фанам вгадати, чим вона займалася у ванній
Наталя Могилевська не нудьгувала на карантині - співачка активно займалася творчістю. Днями вона представила ніжний і одночасно видовищний міні-фільм про кохання на карантині "Любов - то велика сила", який складається з п'яти кліпів співачки на нові версії хітів, що вже встигли полюбитися її шанувальникам. Крім того, 44-річна артистка розбурхує відвертими кадрами в своєму Instagram.
Так, Наталя опублікувала фото з вельми незвичайної фотосесії, яка була зроблена у ванній кімнаті. Зірка з'явилася в кадрі в легкій білій сукні в підлогу на тонких бретелях, поверх якої вдягла прозору накидку з поліетилену.
Могилевська у млосній позі позувала, стоячи прямо у ванні, а не ще одному кадрі вона всілася на бортик, спокусливо закинувши ногу на ногу.
Наталя Могилевська влаштувала фотосесію прямо у ванній (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Вибирайте! 1 або 2 Ваші версії, чим я займаюся у ванній? ;)" - запропонувала шанувальникам вгадати Наталія.
Фолловери відреагували на публікацію численними захопленими компліментами і почали гадати, в якому творчому проекті артистка бере участь на цей раз. Більшість схилилася до думки, що знаменитість знімає новий кліп.
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Раніше Наталія Могилевська відверто розповіла про стосунки з Владом Ямою.
Автор: Lite